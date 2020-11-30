Tarlada kilosu 7, markette 18 lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda yaşanan sorunların AKP iktidarı tarafından yeterince görülmediğini ve sorunların çözümünü amaçlayan bir yaklaşımla ele alınmadığını söyledi.

Tarımda sorunların arttığına dikkat çeken Gürer, “Çiftçi borçlanarak ekim yapıyor, sonuçta borcu ödemeyince faiz başlıyor ve faiz artıkça ödeme zorlaşıyor. Ürün maliyetinin altında satılınca da borcunu ödeyemeyen çiftçimiz icralık oluyor” dedi. Ürün az olursa ithalata sarılan iktidarın, çok olunca çiftçinin yanında durmadığını söyleyen Gürer, “Ürün değeri altında tüccara gidiyor. Üreticinin ekip, üretmekten başka seçeneği yok. O nedenle üretmeye devam ediyor. Dayanabildiği yere kadar sürdürüp takati bitince bırakıyor. Üretim için girdi fiyatlarındaki artış çiftçiyi zorluyor. İlâç, gübre, tohum ve mazotun yanında yer altı sulama suyu için kullanılan elektrik enerjisi zamlanıyor. Maliyeti artan ürünü, üretici tüccara maliyetine ya da daha altında bir fiyatla satıyor” dedi.

TARLADAN RAFA 11 TL ARTIŞ

Bu yıl domates, patates, pancar ve buğday üreticisi emeğinin karşılığını alamadığını bildiren Gürer, “Kuru fasulye bu yıl üreticiden kilosu 7 TL’ye alındı. Çiftçi en azından zarar etmedi. Üreticinin 7 liraya sattığı fasulye marketlerde paketlenip 1 kilosu 18 liraya tüketiciye satılıyor. Bu durum ülkemizde aracılık sisteminin ne kadar kazanç elde ettiğinin somut bir göstergesidir. Ürün fiyat artışı yerli üründe bu kadar artmasını gerektiren neden nedir? % 100 üreticiden tüketiciye fiyat artışı olağan görülebilir mi? “dedi.

Ankara - Ahmet Terzi