TL nereye?

Bluebay Varlık Yönetimi’nden Tim Ash, dolar/TL kurunun bütün zamanların rekorunu kırmasını iktidarın yanlış politikalarıyla ilişkilendiriyor.

Türk Lirası Cuma günü gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında tarihin en düşük değerlerine geriledi. Dolar/TL kuru 8,61, Euro/TL kuru 10,47, Sterlin/TL kuru ise 12,19 ile bütün zamanların rekorlarını kırdı. Peki bu tablonun sebebi ne? BBC Türkçe’ye konuşan Bluebay Varlık Yönetimi’nden Tim Ash’e göre sorunun cevabı “iktidarın yanlış politikalarında” yatıyor: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman seçim sonuçlarını düşünerek büyüme öncelikli politikalar uygulaması, büyük cari açığa yol açıyor. Bu durum da dolara olan talebi arttırıyor.” Türkiye’nin son derece sıra dışı bir para politikası uyguladığını ve yüksek enflasyonun da dolar talebini arttırdığını belirten Ash, “Türkler liranın değer kaybedeceğini düşünerek elinde lira tutmak istemiyor. Yabancı yatırımcılar da Erdoğan’ın politikalarına güvenmiyor” diyor. Ash, “Türkiye sürekli birkaç hafta içinde ödemeler dengesi krizi yaşayacakmış gibi dururken kim neden elinde TL tutsun?” diye soruyor.



Oy kaybı da etken oldu

Ekonomik analiz ve danışmanlık şirketi Capital Economics’ten Jason Tuvey de TL’nin bu haftaki değer kaybında iki faktörün öne çıktığını söylüyor: “Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı pozisyonuna eski bir danışmanını getirmesiydi. Bu adım Merkez Bankası’nın zaten sorunlu bir durumda olan güvenilirliğini daha da sarsma riski taşıyor. “İkincisi ise önemli siyasetçilerle organize suç arasındaki bağlantılara dair suçlamalar sonucu artan siyasî belirsizlik. “Bunların yanı sıra anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye desteğin azalması da bir etken.” Capital Economics’ten Jason Tuvey da TL’nin yılın geri kalanında büyük oranda değer kaybedeceği görüşünde. Onun yıl sonu Dolar/TL tahmini ise 9,5.