Tüketicilere 'özel gün' uyarıları: 'Salatalık gönderilerek dalga geçildiğini de gördük'

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, özel günlerde internetten daha fazla alışveriş yapıldığını belirterek, "Normal zamana göre yüzde 30-40'lara varan harcama oranı tabii ki dolandırıcıların iştahını açıyor." dedi.

Güllü, Anneler Günü, Babalar Günü ve Öğretmenler Günü diye tarif edilen 'özel günler'de mağaza, banka ve kuyumcular başka olmak üzere birçok alışveriş kolunun çeşitli kampanyalar yaptığını söyledi.

Tüketicilerin de özel günlerde sevgilerini göstermek için internet ve mağazalardan daha fazla alışveriş yaptığını belirten Güllü, "indirimli ürün furyası"nın bu özel günler yaklaşırken arttığına işaret ederek, "Özel günlerde normal alışverişlerden belki yüzde 30-40 daha fazla alışveriş yapılıyor." ifadesini kullandı.

Özel günlerdeki alışveriş artışının dolandırıcılar için de fırsata dönüştüğünü vurgulayan Güllü, internette gerçekte olmayan sahte alışveriş hesaplarının açıldığına dikkati çekti.

Tüketicilerin hediye alırken çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Güllü, şunları söyledi:

"Normal zamana göre yüzde 30-40'lara varan harcama oranı tabii ki dolandırıcıların iştahını açıyor. E-ticaret üzerinden tüketiciler, birtakım dolandırıcılık eylemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Mesela bir gömlek veya pantolon beğeniyorsunuz ama size gönderilen ürün çok farklı bir ürün çıkabiliyor hatta salatalık gönderilerek tüketiciyle dalga geçildiğini gördük. Çar çaput diye tabir ettiğimiz ürün dahi olmayan şeyler gönderiliyor. O yüzden tüketiciler e-ticaret sitesini araştırmalı. Bu siteyle ilgili şikayet var mı bakmalı. Firmanın Ticaret Bakanlığında kaydının bulunup bulanmadığını mutlaka kontrol etmeliler. Tüketicilerin hediye alırken bunları dikkate almaları gerekir. Sevgimizi gösterirken dolandırılmamaya gayret göstermeliyiz. Tüketici olarak tedbirimizi almalıyız."

"Kapıda ödemeyi tercih edin"

Güllü, sanal ortamda yapılan alışverişlerde dolandırılmayı önlemek için tüketicilere kapıdan ödeme yoluyla alışveriş yapmalarını önerdiklerini kaydetti.

"En güvenilir yöntem kapıda ödeme" ifadesini kullanan Güllü, "Alınan ürün kontrol edildikten sonra ödeme yapılması gerekir." diye konuştu.