Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın aralık raporuna göre Türkiye’de ortalama ev fiyatı 3 milyon lirayı aştı. Depremin yerle bir ettiği Hatay’da fiyatların bir yılda yüzde 124 artması dikkat çekti.

Endeksa, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2023 verilerini değerlendirdi. Rapora göre fiyatlar bir yılda yüzde 84 arttı. Ortalama ev fiyatı 3 milyon 92 bin 700 lira ve metrekare satış fiyatıysa 23 bin 790 liraya çıktı. Ev yatırımının ortalama dönüş süresiyse yaklaşık 15 yıl olarak hesaplandı.

Aralık ayı konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 33 azaldı.

Diken’in haberine göre rapordan satırbaşları şöyle: * Aralık 2023’te en çok konut satılan kent 23 bin 714 satış ve yüzde 17’lik payla İstanbul. İkinci sırada 11 bin 458 konut ve yüzde 8 payla Ankara, üçüncü sıradaysa 7 bin 166 konut satışı ve yüzde 5 payla İzmir var. * Aralık sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 73. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 36 bin 262 TL, ortalama konut fiyatıysa 4 milyon 170 bin 130 lira. * Ankara’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 102 arttı. Başkentte ortalama konut fiyatı 2 milyon 570 bin 100 lira, metrekare fiyatıysa 19 bin 770 TL seviyesinde. İzmir 2023’ü yüzde 78’lik değer artışıyla kapattı. Yıl sonu itibarıyla kentte ortalama metrekare satış fiyatı 30 bin 39 lira, ortalama konut fiyatıysa 3 milyon 754 bin 875 lira.

Haber Merkezi