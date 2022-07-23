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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkiye hava yolu taşımacılığında Avrupa 2.'si oldu

23 Temmuz 2022, Cumartesi 13:35
Hava yolu taşımacılığında salgının etkilerini hızlı atlatan Türkiye, yolcu trafiği bazında Avrupa'da ikinci, dünyada altıncı sıraya yükseldi. İstanbul Havalimanı ise Avrupa'da liderliğini sürdürüyor.

Kısıtlamaların yoğun olarak yaşandığı 2020 yılında yarı yarıya azalan uçak trafiği eski günlerine dönüyor.

Türkiye bu süreçte havayolu taşımacılığında yeniden atağa geçti. 2020’de 81 milyona kadar düşen yolcu sayısı, 2021’de 128 milyonu aştı. Bu tablo istatistiklere de yansıdı.

Türkiye, yolcu trafiğinde 2021’de Avrupa’da 2’nci, dünyada 6’ncı sıraya yükseldi. Bayrak taşıyıcı olan 3 havalimanı, Avrupa'da ilk 10'da, dünyada ilk 50'de yer aldı.

İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci, dünyada ise 14’üncü sıraya oturdu. İstanbul Havalimanı'nı ise Sabiha Gökçen Havalimanı izledi.

2021’de Avrupa’da 6’ncı olan havalimanı dünyada 35 ’inci sırada yer aldı.

Turizm kenti Antalya Havalimanı ise Avrupa ’da 9’ncu, dünyada 46'ncı sırada listelere girdi.

"İstanbul Havalimanı yeni rekorlara imza atacak"

Hava trafiğindeki rakamları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin Meclis KİT komisyonunda paylaştı.

Keskin, İstanbul Havalimanının yeni rekorlara imza atacağını söyledi.

Bu yıl yolcu trafiğinin 172 milyona, uçak trafiğinin ise 2 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Etiketler: Türkiye, hava yolu taşımacılığı, Avrupa
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