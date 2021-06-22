Türkiye'ye yatırımlar azaldı

Uluslararası Yatırımcılar Derneğİ (YASED) raporuna göre, 2020 yılında küresel uluslar arası doğrudan yatırımlar yüzde 35 daralırken, Türkİye’ye yapılan yatırımlar da bİr öncekİ yıla göre yüzde 15 azaldı.

Bİrleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu Türkiye lansmanı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ev sahipliğinde gerçekleşti. Rapora göre, 2020 yılında küresel uluslar arası doğrudan yatırımlar yüzde 35 daralırken, Türkiye’ye yapılan yatırımlar da bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldı. YASED Küresel Yatırım Günleri etkinliğinin ilk gününde UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Lansmanı gündemiyle düzenlenen webinarda konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın, “2020’de küresel uluslar arası doğrudan yatırımlar yüzde 35, küresel ticaret hacmi de yüzde 7,6 daraldı. Ancak 2021’in ilk yarısında, aşının yaygınlaşmasıyla birlikte pandemiyi kontrol altına alan büyük ekonomilerin iyileşme yoluna girdiğini görüyoruz” dedi. Ayşem Sargın, “2020 yılı küresel ekonomi, ticaret ve yatırımlar için zor bir yıl oldu. 2020’de küresel uluslar arası doğrudan yatırımlar yüzde 35, küresel ticaret hacmi de yüzde 7,6 daraldı. Ancak, 2021’in ilk yarısında, aşının yaygınlaşmasıyla birlikte pandemiyi kontrol altına alan büyük ekonomilerin iyileşme yoluna girdiğini görüyoruz. Bununla birlikte, pandemiyi geride bıraksak da, pandemi kaynaklı krizin ekonomiye ve iş hayatına etkilerini uzun vadede yaşamaya devam edeceğimiz muhtemel.” dedi.

Küresel değer zincirlerinin yeniden tasarlanması gündemde

Pandeminin yalnızca dijitale geçiş sürecini hızlandırmakla kalmayıp, küresel değer zincirlerinin yeniden tasarlanmasını dahi gündeme getirdiğini ve iklim değişikliği gibi bütün dünyayı etkileyen konularda harekete geçmemizi de sağladığını belirten Ayşem Sargın, “Bugün, iş iletişimlerimizin çoğunun dijital olarak yapılabileceğini görüyoruz. Tedarik zincirlerinde risk çeşitlendirmesi ve kendine yeterlilik gibi konular gündemimizde. İklim konusunda Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerinin en az yüzde 55 altına düşürmek gibi ciddî bir karar aldı.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE VE DÜNYADA CİDDÎ TOPARLANMA VAR

UNCTAD Yatırım Araştırmaları Bölüm Başkanı Richard Bolwijn de, “2020’de yıl içerisinde daralma çok daha yüksek iken hem Türkiye hem de Dünya için ikinci yarısında ciddî bir toparlanma gördük. Birleşme ve satın almalar ile uluslar arası proje finansmanında önemli bir iyileşme görülürken gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendiren sıfırdan (greenfield) yatırımlarda 2021’de de aşağı gidişin devam etmesi bekleniyor. Yatırım promosyon ajansları ve kamu politikaları açısından sürdürülebilir kalkınma hedef- leri ile uyumlu proje finansmanı konusuna daha fazla öne çıkacak” şeklinde konuştu.

İstanbul - Yasin Aydın