Türkiye, yüksek faiz sarmalından kurtulmalı

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAVUZ IŞIK, “TÜRKİYE’NİN YÜKSEK ENFLASYON, YÜKSEK DÖVİZ KURU VE YÜKSEK FAİZ SARMALINDAN KURTULMADAN SAĞLIKLI BİR BÜYÜME YAPISINA KAVUŞMASI BEKLENMEMELİDİR” DEDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Türkİye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ekonomi ve inşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerini paylaşırken, “OECD’nin en son tahminlerine göre OECD ülkeleri içerisinde pandemiden en hızlı çıkacak olan 2. ülke Çin’den sonra Türkiye görünmektedir, ancak bu noktada inşaat sektörünün durumunun diğer sektörlerden farklılaştığının altını çizmek gerekmektedir. Rakamlara bakıldığında, diğer sektörlere paralel olarak inşaat sektöründeki cironun da artığı anlaşılmaktadır. Zira İnşaat Ciro Endeksi, üretime kıyasla daha fazla artmış görünmektedir. Bunun nedeni konut fiyatlarında ve inşaat maliyetlerinde ortaya çıkan yükseliştir. İnşaat maliyetlerindeki artışa paralel olarak konut fiyatları da yükseliş göstermiştir. Son bir yıldaki inşaat maliyetlerindeki artış % 35’tir. Bir yandan yüksek faiz ile birlikte artan finansman maliyeti diğer yandan döviz kurundaki artışa bağlı ithal girdi maliyetlerindeki artış neticesinde ekonominin yükü ciddî şekilde yükselmiştir. Türkiye’nin yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru ve yüksek faiz sarmalından kurtulmadan sağlıklı bir büyüme yapısına kavuşması ve potansiyelini ortaya koyması beklenmemelidir” diye konuştu.

İNŞAAT MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ HIZ KESİYOR

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2021 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapor, faaliyetteki bu yükselmeye rağmen, geçen yılın Haziran ayına kıyasla inşaat sektörünün daha yavaş yol aldığını ortaya koydu. Beklenti Endeksi’nde bir önceki aya kıyasla ciddî bir değişme söz konusu olmayıp hâlen eşik değerin üstünde devam etmektedir. Buna karşılık Güven Endeksi’nin aşağı yönlü hareketi, pandemi şartlarındaki iyileşme ve ekonomik normalleşmeye rağmen inşaatta uzun dönemli toparlanma için şartların henüz oluşmadığını göstermektedir. Hazır Beton Endeksi Haziran Ayı Raporu verilerine göre haziran ayında bütün endeksler, pandeminin etkilerinin görüldüğü geçen yılın haziran ayına kıyasla düşük göründü. Faaliyetteki yükselmeye rağmen, geçen yılın aynı ayına kıyasla inşaat sektörü daha yavaş yol aldı. Yıllık bazda güven ve beklentide benzer oranda bir azalma görüldü. Işık, inşaat maliyetlerindeki artış, konut fiyatlarındaki yükselme, döviz kuru ve faiz seviyesinin yüksek olmasının inşaat sektörünün hızını kestiğini söyledi.