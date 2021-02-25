Vatandaş kredi kartına yüklendi

Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor. Genel Kartlı Ödeme Endeksi’ne göre, Ocak ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 15,8 artış göstererek 243,5 değerine ulaştı.

Kredi kartı kullanımında artış sürüyor. Genel Kartlı Ödeme Endeksi, Ocak ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 15,8 artış göstererek 243,5 değerine ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) raporuna göre, 12 ay hareketli ortalama olarak bakıldığında ise Ocak ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 16,5 reel olarak ise yüzde 3,4’lük büyüme gözlemlendi. Genel Kartlı Ödeme Endeksi Ocak ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 15,8 artış göstererek 243,5 değerine ulaştı. Aynı dönemde reel olarak yüzde 0,7’lik artış yaşandı.

12 aylık ortalama

Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi Ocak ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 10,9’luk artış göstererek 209,5 değerine ulaştı. Aynı dönemde reel olarak yüzde 3,5’lik bir düşüş yaşandı. 12 ay hareketli ortalama olarak bakıldığında ise Ocak ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 13,6 reel olarak yüzde 0,9’luk büyüme gözlemlendi.

İstanbul - anka