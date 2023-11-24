Vatandaş yine kredi kartından harcadı

Artan maliyetler karşısında nakde sıkışan vatandaşlar kredi kartına yüklendi.
17 Kasım haftasında giyimden elektroniğe birçok sektörde yapılan indirim kampanyalarının da etkisiyle internet üzerinden yapılan alışverişlerde 8 milyar TL artış yaşandı. Böylece kredi kartı harcamaları 198,4 milyar TL ile rekor seviyeyi gördü. Verilere göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık artışlar giyim, elektrik-elektronik, market-AVM, mobilya-dekorasyon ve akaryakıt harcamaları gruplarında oldu. Harcamaları artan az sayıda alt gruplar arasında ise havayolları harcamaları öne çıktı.
Haber Merkezi