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25 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Vatandaş yine kredi kartından harcadı

24 Kasım 2023, Cuma 22:34
Artan maliyetler karşısında nakde sıkışan vatandaşlar kredi kartına yüklendi.

17 Kasım haftasında giyimden elektroniğe birçok sektörde yapılan indirim kampanyalarının da etkisiyle internet üzerinden yapılan alışverişlerde 8 milyar TL artış yaşandı. Böylece kredi kartı harcamaları 198,4 milyar TL ile rekor seviyeyi gördü. Verilere göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık artışlar giyim, elektrik-elektronik, market-AVM, mobilya-dekorasyon ve akaryakıt harcamaları gruplarında oldu. Harcamaları artan az sayıda alt gruplar arasında ise havayolları harcamaları öne çıktı.

Haber Merkezi

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