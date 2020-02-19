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19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Verginin 4’te 1’i faize

19 Şubat 2020, Çarşamba 00:57
Son 20 yılda toplanan 2.32 trilyon dolar vergini 590.5 milyarı faize Gitti.

Vergi gelirleri ve faiz ödemeleri Merkez Bankası ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde vatandaşların devlete 20 yılda 2 trilyon 320.4 milyar dolar vergi ödediği ortaya çıktı. Devletin ödediği faiz gideri ise 590.5 milyar doları buldu. Dünya gazetesinin haberine göre, 2017 yılında gelirlerin yüzde 92’ini vergiler, yüzde 8’ini vergi dışı normal gelirler oluşturdu. Türkiye’de verginin yüzde 66.8’i KDV, ÖTV gibi vasıtalı vergilerden, yüzde 29.9’u vasıtasız vergilerden oluşuyor. Servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki oranı ise yüzde 3.3’de kalıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2000-2017 dönemi verilerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018-2019 bütçe gerçekleşmelerine göre, 2000 yılı dahil 2000-2019 dönemindeki 20 yılda devlet cari fiyatlarla 5 trilyon 283.8 milyar lira vergi toplandı. Buna karşın faiz ödemelerinin toplamı 1 trilyon 72.4 milyar lirayı buldu. 20 yıllık sürede vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı yüzde 17.7 oldu. Bu dönemde vergi gelirlerinin yüzde 20.3’ü, bir diğer ifadeyle 5’te 1’i faize gitti.

2019’da durum nasıldı?

Her yıl gerçekleşen vergi gelirleri ve faiz ödemeleri Merkez Bankası ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde vatandaşların devlete 20 yılda 2 trilyon 320.4 milyar dolar vergi ödediği ortaya çıktı. Bu dönemde devletin ödediği faiz gideri ise 590.5 milyar doları buldu. 2019 yılı verilerine bakıldığında vergi gelirlerinin 673.3 milyar lirada kaldığı, faiz ödemelerinin ise 100 milyar lirayı bulduğu görüldü. Buna göre, faizlerdeki düşüşe rağmen vergi gelirlerinin yüzde 14.9’e faiz ödemelerine gitti.

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