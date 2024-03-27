Yaşlanırken fakirleştik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son verilerine göre 2023 yılına ilişkin yaşlı nüfus istatistiklerini yayımladı. 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 21,4’lük bir artışla 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı.

Bu rakam, 2018’de 7 milyon 186 bin 204 kişiydi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018’de yüzde 8,8 iken, 2023’te yüzde 10,2’ye yükseldi. Bu artışla birlikte, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı da belirgin şekilde artmış oldu. Özellikle dikkat çeken bir diğer nokta ise yaşlı nüfusun yoksulluk oranındaki artış oldu. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2023 yılında yüzde 21,7’ye yükseldi. Bu rakam, 2019’da yüzde 14,2 iken, 2022’de yüzde 14,3’tü. Yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı yüzde 20,7’ye çıkarken, yaşlı kadınlarda bu oran yüzde 22,4’e ulaştı. AA

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