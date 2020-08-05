Yoksulluk arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz ayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı temmuzda bir önceki aya göre 33 lira azalarak 2 bin 892 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 91 liralık artışla 7 bin 510 liraya çıktı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da dolayısıyla 58 liralık artışla 10 bin 404 liraya yükseldi. Temmuzda açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azalırken, gıda dışı harcamalarda yüzde 1,2 oranında artış yaşandı, her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırında da yüzde 0,6 oranında artış kaydedildi. 2020 yılının ilk yedi aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 6,8, gıda dışı harcamalar yüzde 5,7, yoksulluk sınırı ise yüzde 6 oranında artış gösterdi. Temmuz 2020 sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 10,1, gıda dışı harcamalar yüzde 11,6, yoksulluk sınırı da yüzde 11,2 oranında yükseldi.

Ankara – Ahmet Terzi