Yöneticiler âdil olmalıdır

Yeni Asya gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün Bediüzzaman Haftası kapsamında düzenlediği “100. Yılında; Adalet, Meşveret, Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” konulu panel, 22 Ekim 2023 Pazar günü online olarak gerçekleştirildi. Panel öncesi 4 ayrı masada konular tartışıldı ve masalar, 'sonuç bildirilerini' açıkladılar. "Cumhuriyet ve Kanun Hâkimiyeti" konulu 3. masanın sonuç bildirisi şöyle:
MEHMET KARA - ANKARA
1- Cumhuriyette kuvvet hakta ve kanunda olmalıdır. Yoksa istibdat ve keyfilik yaygınlaşır.
2- Kanunlar adalet duygusunu tatmin etmeli, milletin huzur ve terakkisine hizmet etmelidir.
3- Bediüzzaman’ın cumhuriyet tarifindeki “adalet, meşveret ve kanun hakimiyeti” günümüzde kuvvetler ayrılığı olarak da düşünülmelidir.
4- Kur’an-ı Kerim’in “Velâ teziru vâziretun vizrâ uhra” ayetinin ifade ettiği suçun şahsiliği ilkesi kanun koyucuların da temel ilkesi olmalıdır.
5- Kainatta adalet ve mizanın temeli olan fıtri kanunlar örnek alınmalı, kanunlar fıtrata aykırı olmamalıdır.
6- Bediüzzaman “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir” diyerek tarif ettiği cumhuriyetin prensiplerini kendi yaşayışıyla göstermiş dindar bir cumhuriyetçidir.
7- Bediüzzaman’a göre dört halife aynı zamanda cumhurbaşkanı idiler ve adalet ve İslam’ın temel prensipleri ile oluşturulan kanun hakimiyetini uyguladılar.
8- Yöneticiler adil olmalıdır. Kuvvet kanunda olmalı, kanunu koyan dahi kanuna uymalı, kanun önünde eşitlik esas kılınmalıdır.
9- Asya ve Afrika kıtalarına yayılan İslâm toplumlarının devamlılığı, birlikteliği ve kalkınması Kur’ân hakikatlerine dayanan Cumhurî bir yönetim sayesinde sağlanabilir.
3. Masa Cumhuriyet ve Kanun Hâkimiyeti
Katılımcılar
• Nurettin Abut (Oturum Başkanı) • İbrahim Aktaşçı (Sekreter) • Hakan Murat Arslan • Ömer Keskinsoy • Ramazan Levent • Ebubekir Aktaş • Mustafa Gökay • Tahir Muratoğlu • Etem Köklükaya • Eyüp Karataşlı • Taha Zübeyir Taşıtçı