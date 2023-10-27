Yöneticiler âdil olmalıdır

Yeni Asya gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün Bediüzzaman Haftası kapsamında düzenlediği “100. Yılında; Adalet, Meşveret, Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” konulu panel, 22 Ekim 2023 Pazar günü online olarak gerçekleştirildi. Panel öncesi 4 ayrı masada konular tartışıldı ve masalar, 'sonuç bildirilerini' açıkladılar. "Cumhuriyet ve Kanun Hâkimiyeti" konulu 3. masanın sonuç bildirisi şöyle:

MEHMET KARA - ANKARA 1- Cumhuriyette kuvvet hakta ve kanunda olmalıdır. Yoksa istibdat ve keyfilik yaygınlaşır. 2- Kanunlar adalet duygusunu tatmin etmeli, milletin huzur ve terakkisine hizmet etmelidir. 3- Bediüzzaman’ın cumhuriyet tarifindeki “adalet, meşveret ve kanun hakimiyeti” günümüzde kuvvetler ayrılığı olarak da düşünülmelidir. 4- Kur’an-ı Kerim’in “Velâ teziru vâziretun vizrâ uhra” ayetinin ifade ettiği suçun şahsiliği ilkesi kanun koyucuların da temel ilkesi olmalıdır. 5- Kainatta adalet ve mizanın temeli olan fıtri kanunlar örnek alınmalı, kanunlar fıtrata aykırı olmamalıdır. 6- Bediüzzaman “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir” diyerek tarif ettiği cumhuriyetin prensiplerini kendi yaşayışıyla göstermiş dindar bir cumhuriyetçidir. 7- Bediüzzaman’a göre dört halife aynı zamanda cumhurbaşkanı idiler ve adalet ve İslam’ın temel prensipleri ile oluşturulan kanun hakimiyetini uyguladılar. 8- Yöneticiler adil olmalıdır. Kuvvet kanunda olmalı, kanunu koyan dahi kanuna uymalı, kanun önünde eşitlik esas kılınmalıdır. 9- Asya ve Afrika kıtalarına yayılan İslâm toplumlarının devamlılığı, birlikteliği ve kalkınması Kur’ân hakikatlerine dayanan Cumhurî bir yönetim sayesinde sağlanabilir. 3. Masa Cumhuriyet ve Kanun Hâkimiyeti Katılımcılar • Nurettin Abut (Oturum Başkanı) • İbrahim Aktaşçı (Sekreter) • Hakan Murat Arslan • Ömer Keskinsoy • Ramazan Levent • Ebubekir Aktaş • Mustafa Gökay • Tahir Muratoğlu • Etem Köklükaya • Eyüp Karataşlı • Taha Zübeyir Taşıtçı

Okunma Sayısı: 526

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.