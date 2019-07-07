"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

AB üyeliği ve millet menfaati

Faruk ÇAKIR
07 Temmuz 2019, Pazar
Çoğu defa ifade edildiği üzere Türkiye’yi idare edenler Avrupa Birliği’ne üye olmanın yolunun nereden geçtiğinin farkındalar. Üyeliğin gecikmesi, bu yoldaki ilerlemenin çeşitli bahanelerle yavaşlatılmasıdır. Ayrıca AB üyelik yolculuğu, bazı idarecilerin keyfi iş yapmasına engel olacağı için de istenmiyor...

Hadiseler ortaya koydu ki AB üyelik yolculuğu milletin menfaatine, ama keyfi iş yapmak isteyen idarecilerin aleyhinde. Neticede, millet menfaatini bahane etseler de esasta kendi menfaatlerine halel gelecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği iş birliğinde Türkiye Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi’nde düzenlenen ve Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu’nun geleceğinin tartışıldığı “Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Diplohack” toplantısında yapılan konuşlar bunu bir defa daha ortaya koymuş. 

Programa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “AB üyelik sürecimizde sivil toplumla iletişimi ve etkileşimi çok önemsiyoruz” demiş. Türkiye’nin AB’ye üyelik politikasında STK’ların önemli unsurlar olduğunu ifade eden Kaymakcı, “Bir gün Türkiye, AB’ye üye olduğunda da bu politikaların uygulayıcıları sizler olacaksınız. Sivil toplumun görüşü bizim için önemli. Eğer sivil toplum, Türk halkı istemiyorsa biz zaten AB sürecinde mücadele etmeyiz” diye konuşmuş. (AA, 4 Temmuz 2019)

Türkiye’nin, Avrupa Birliği üyeliği yolundaki çalışmalarının sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle daha da anlam kazanacağı her halde görmezden gelinemez. Türkiye’de yaşayanlar AB üyesi olmak istiyorsa, idareciler bu talepleri dikkate almak durumundadır. Sivil toplum kuruluşları da nihayetinde milletten aldığı tepkilere göre görüş beyan eder. Geçmiş yıllarda yapılan araştırma ve anketlerde AB’ye üye olmak isteyenler büyük ekseriyet teşkil ederdi. Sonraki yıllarda idarecilerin de AB’yi eleştirmesi sonucu üyelik isteyenlerin sayısı azalmıştı. Son araştırmalarda Türkiye’nin AB üyesi olmasını isteyenlerin sayısında artış olması hayra alâmet olarak görülmeli. 

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’nda Türkiye halkının AB’ye üyelik sürecine verdiği destekte bu yıl da artış yaşanması dikkat çekmiş. Araştırmaya göre, Türkiye’yi Avrupa ülkesi olarak tanımlayanların oranı yüzde 17,6 olmuş. Araştırmada dikkat çeken bir diğer unsur Türkiye halkının AB’ye üyelik sürecine verdiği destekte bu yıl artış yaşanması. Geçtiğimiz yıl ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını destekliyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 55,1’i evet derken, bu yıl aynı soruya yüzde 61,1 oranında evet cevabı gelmiş. (Yeni Asya, 5 Temmuz 2019)

Bu noktada, Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın “AB’ye üyelik süreci en az üyelik kadar değerli” demesi ve “Türkiye’nin büyüklüğü NATO’da bir sorun değil, bir artıysa ve Türkiye’nin büyüklüğü Avrupa Konseyi’nde bir değerse AB’de de bir değer olabilir” tesbiti önemlidir.

Türkiye’yi idare edenlerin millete gerçekleri söylemesi ve samimî olmasında fayda var. “AB’ye üyelik süreci en az üyelik kadar değerli” ise, idarecilerimiz niçin bu meseleyi millete tam olarak anlatmıyor? Üyelik yolunda kararlı adımlar atılması icap ederken, şahsî kaygılarla milletin menfaatleri ertelenip öteleniyor?

Türkiye’nin, AB üyesi olması bazı idarecilerin işine gelmeyebilir, ama milletin menfaatinedir. İdarecilerin işine gelmeyebilir, çünkü keyfi hareket edemeyecekler...

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale

    Ruhani: Tüm yaptırımların durdurulması yeni bir başlangıç olabilir

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

    Sarı yeleklilerin gösterileri 34. haftasında da devam ediyor

    ABD'nin Florida eyaletinde patlama: En az 20 yaralı var!

    'Çözüm için Ankara ve Şam konuşmalı'

    Hasankeyf için geç değil

    Sistem tıkandı

    Enflasyon 16 yılda 4 kat arttı

    Almanya genelinde sığınmacılara destek yürüyüşü

    Nasıl Müslüman oldum?

    İsveçli Bakandan 1915 Olayları açıklaması

    Altan ve Ilıcak da tahliye edilmeliydi

    İstifa etmeyince görevden alındı iddiası

    Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefonu yasakladı

    Kırkpınar'da heyecan devam ediyor: Çeyrek finalistler belli oldu

    İran'dan ABD'ye tepki: Üzücü bir ironi

    Yunanistan'da ekonomik krizin gölgesinde erken seçim

    Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı konular güncellenecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’nin CHP’li vekillerle diyalogları
    Genel

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkta bir medrese âlimi: Hasan Çelik
    Cevher İLHAN

    ‘Yaptırımların kalktığı’ oyunu
    Genel

    Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    O zat (asm) öyle haberler veriyor ki...
    Genel

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yazboz ya da kararsızlık!
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nûru ve kara karınca

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.