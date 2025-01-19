"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Aile ve okuldaki şiddet

Faruk ÇAKIR
19 Ocak 2025, Pazar
Aile okul ve toplunda bir ‘şiddet sarmalı’ yaşandığını herkes biliyor ve görüyor.

Eskiden belki ayda bir duyulan şiddet haberleri artık her gün ve neredeyse her saat işitilir oldu. Hem de bu şiddet haberleri gittikçe daha vahim bir hal almış durumda. Aile içinde, okulda, sokakta velhasıl her yerde şiddete şahit olmak mümkün.

Şiddet bu derece yaygınlaşınca Türkiye Büyük Millet Meclisi de konuyu masaya yatırmış ve bir ‘alt komisyon’ kurulmuş. Gerçi ‘alt komisyon’ içi çağrışımlar yapmasa da bu mesele netice alıcı çalışmalar yapılmasını arzu ederiz.

Habere göre TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplanmış ve ‘uzman’ları dinlemiş. 

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, “akran zorbalığının, bireyin kendi yaş grubundan diğer bireylere karşı sözlü veya fiziksel saldırıda bulunması” olarak tanımlandığını anlatmış. 

Gökkaya, 2024’te suça sürüklenen çocukların yaş gruplarına ilişkin bilgilere değinerek, şunları söylemiş: “0-11 yaş, cezai sorumluluğu olmayan ama sisteme girmişler. Bunlar hakkında dava açılmıyor. Bu çocuklardan, 3 bin 462 çocuğa karşı kasten yaralama suçu işleyen 4 bin 515 çocuk olmuş. Cinsel istismar, 1350 çocuğa karşı 1591 olmuş. Hakaret suçundan 799 suça sürüklenen çocuk, mağdur sayısı da 687 görünüyor. Tehditten suça sürüklenen çocuk sayısı 501, mağdur sayımız da 492. (...) Yani 2023’te hakkında Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma işlemi başlatılan çocuk sayımız 304 bin olarak gerçekleşmiş” şeklinde konuşmuş.

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Başkanı Adem Solak de, akran zorbalığı uygulayan çocukların, evde kardeşine de şiddet uygulayan çocuklar olduğuna dikkati çekmiş. Şiddetin, devam eden bir şey olduğunu belirten Solak, “İnsan birdenbire saldırgan olmaz, birdenbire sakin olmaz. Cezaevlerinde 6 bin mahkumla birebir çalışma yaptık bugüne kadar, yarısı çocuktu. Bu çalışma devam ediyor” demiş. 

HEGEM Vakfı Başkan Vekili Gül Sultan Özeren ise yaptıkları araştırma sonucunda göç etme ve akran zorbalığı arasında yüzde 99’luk bir bağlantı olduğunun ortaya çıktığını aktarmış. Özeren, “Ev içerisinde şiddete uğramış çocuk bunu götürüp okulda gücünün yettiğini düşündüğü bir başkasına rahatlıkla aktarabiliyor” ifadelerini kullanmış. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler de sunumunda, 2023 ile 2024 yıllarında asayiş olaylarına karışan suça sürüklenen çocukların sayısına ilişkin bilgi paylaşmış. Çiftçiler, 2023’te işlenen suçlardan 164 bin 551’inin suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendiğini, bu sayının 2024’te 165 bin 591 olarak gerçekleştiğini bildirmiş. (aa, 16 Ocak 2025)

Bu tablo, şiddetin her çeşidinin bir bakıma ‘cemiyet bacasını’ sardığını göstermez mi? Bu tehlike karşı dört elle değil, dört bin dört yüz elle çalışmak icap etmez mi? Acaba, Türkiye’yi idare edenler bu hususta ne düşünüyor?

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KUDÜS SEMALARINDA EZAN SESİ HEP OLACAK

    Temel insan haklarına ciddî bir tehdit - Her aşamada sıkıntılı bir kanun

    Samsun’da 2 bin 171 bina riskli

    Her dört kişiden biri düzenli sosyal yardım alıyor

    20 yıllık birikimini ''sahte'' polislere kaptırdı - "20 senedir biriktiriyordum, 1 günde gitti"

    İlk aşamada bırakılacak 33 İsrailli esirin listesi paylaşıldı

    BM: Ukrayna'daki can kaybı artışı endişe verici

    14 ay boyunca günde 35 Gazzeli çocuk öldürüldü

    Gazzeli çocukların buruk ateşkes sevinci...

    Sırbistan'da ölümlü kazayla ilgili gösteriler devam ediyor

    Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması İsrail hükümeti tarafından da onayladı

    Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler ABD başkanlık kararnamesinden çıkarıldı

    İsrail, Filistin'i dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez

    Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi Hatay'da sona erdi

    Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

    Mal para etmiyor, masrafa gidiyor

    İsrail’in geleceği kalıcı barışa bağlı

    Geçici hükümetten Türkiye’ye vergi darbesi mi?

    FKÖ: Bölünmüş Filistin istemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KUDÜS SEMALARINDA EZAN SESİ HEP OLACAK
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u mübarekede pek çok kudsî servet girecek
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Allah olmasaydı bizi kim yaratırdı?”
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Gürcistan’da neler oluyor?
    Hasan KOÇ

    “Kusur yapanlara demiştim...”
    Mehmet Emin Bozkuş

    Hz. Nuh’un mezarı ve Banuh
    Rifat OKYAY

    Risale-i Nurlar’la yolculuk
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri - 8
    Mehmet KARA

    Vekile de harçlık!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.