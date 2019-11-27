"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Aklı başında idareci

Faruk ÇAKIR
27 Kasım 2019, Çarşamba 00:01
Dünyanın değişik ülkelerinde ‘iyi idareci’ olarak gösterilebilecek siyasetçiler vardır.

Bunlarla ilgili haberleri duyunca sevinir ve “Böyle aklı başında idareciler her ülkeye lâzım” demek durumunda kalırız.

Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff’ın İslâm ve Müslümanlar hakkındaki tesbitleri de ‘Aklı başında idareciler’e bir misal olabilir. Almanya’nın Brühl şehrinde düzenlenen “Farklı bir toplumda sosyal uyum” temalı konferansa konuşan Wulff, yabancı düşmanlığının göçmenlerin bulunmadığı yerlerde çok, onların yaşadığı bölgelerde ise az olduğuna dikkat çekmiş ve bu durumun da önyargılı olmayanların bir arada kardeşçe yaşayabildiğine delil olduğunu hatırlatmış. Bu tesbit bir bakıma, “İnsan bilmediği ve tanımadığına düşman olur” kanaatini doğrulayıp aynı zamanda ‘aklı başında bir idareci’nin ifadesi olarak görülmesi gerekmez mi?

Wulff’ın dikkat çekti bir başka mesele de farklılıklar olmuş: “Çeşitlilik ve farklılıklar içinde toplumsal birliktelik, gelecek yıllarımız için en önemli konulardan biri. Ailem ve [göçmenler] onların aileleri savaştan sonra ülkeyi büyük fedakârlıklarla inşa ettiler. Benim kuşak iki Almanya’nın yeniden birleşmesini başardı. Şimdiki aktif kuşağı bekleyen en büyük görev ve sorumluluk, toplumdaki bu birlikteliği sürdürmek. Onun daimî olması için onu beslemek. Birbirimize karşı değil, birbirimizle beraberce konuların temellerine inmek.”

11 Eylül öncesi hem Almanya’da hem de bütün dünyada birliktelik ikliminin iyi olduğunu, ancak 11 Eylül  [2001] olaylarının çoğu insanı tedirgin ettiğine de dikkat çeken Wulff’ın şu tesbiti de mühim: “(Daha önceki bir konuşmasına atıf yaparak) ‘Artık İslâm da bize aittir, parçamızdır’ dedim. 4-5 milyon Müslümanın yaşadığı Almanya’da bu insanlar sadece fert olarak değil, onların dinleri, kültürel değerleri, imamları, camileri, dinî ve kültürel yaşama şekilleri de bize ait parçalar.” (AA, 24 Kasım 2019)

Tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirten Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, bakın kendilerini nasıl eleştirmiş: “Bu dersleri de her daim diri tutup, şiddetle ilgili her türlü adım ve girişimlerin karşısında olmalıyız. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nı iyi anlayıp, bir daha bu tür kötülüklerin yaşanmaması için devamlı uyanık olmalıyız. Ülkemizde, azınlıklara yapılmış olan yanlışların ve zulümlerin, günümüzde unutulduğunu görmek üzücü. (...) Demem o ki, çok kültürlülük korkulacak bir şey değil aksine hepimizin faydasına çok büyük bir zenginlik. Başkalarından öğrenmeye hep açık olan ülkemin insanı, bu tarihî özelliğini yeniden hatırlamalı. Romalılardan, su naklini öğrendik. Görüldüğü gibi, açıklık, hepimizin ciddî anlamda işine yarıyor.”

Almanya’da cumhurbaşkanlığı yapmış bir ismin Müslümanlara bu ölçüde sahip çıkması onun ‘aklı başında bir idareci’ olduğuna delil olmaz mı? Hem ayrıntıya da girerek, “(Almanya’da yaşayan Müslümanlar) Bu insanlar sadece fert olarak değil, onların dinleri, kültürel değerleri, imamları, camileri, dinî ve kültürel yaşama şekilleri de bize ait parçalar”dır demek her siyasetçinin haddi mi? Wulff’ın “Ülkemizde, azınlıklara yapılmış olan yanlışların ve zulümlerin, günümüzde unutulduğunu görmek üzücü” şeklindeki beyanı da çok dikkat çekici.

Yanlışını ve hatasını gören mutlaka doğruyu bulur. Böyle aklı başında idareciler her ülkede olsun ki  dünyaya huzur, barış ve mutluluk gelsin.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasinin enerjisi tükendi

    Türk-İş: Bu asgarî ücretle geçinilemez

    Zengin kazandı, fakir kaybetti: '1 milyon aile çiftçiliği bıraktı'

    Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

    Galatasaray son anda beraberliğe razı oldu

    'Başkanlık sistemi çare olmadı'

    Atlasglobal uçuşlarına 1 ay ara verdi

    ABD: Türkiye'nin S-400 ile ilgili eylemleri endişe verici

    Filistin hükümeti İsrail'le diyaloğa hazır

    AKP'de bir istifa daha

    Davutoğlu'nun partisi aralık başında

    Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü

    BM'den iklim değişikliği uyarısı

    Almanya'dan Çin'e sert tepki

    Rahmi Turan: Özür diliyorum

    Rusya'dan 'S-400' açıklaması

    Cammu Keşmir'de 177 siyasetçi gözaltında tutuluyor

    CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a 'eşit şekilde yargılanalım' çağrısı

    AB 2019 Raporu: PKK organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor

    'AK Parti'nin israf düzeninde kazananlar belli'

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Çağ Mus’ab’ını arıyor
    Genel

    Demokrasinin enerjisi tükendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur: Kur’anî reçete
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Âdem’e öğretilen şey ne idi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Selimiye ve Ayasofya’nın başına gelenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Harekât”tan ne netice alındı?
    Faruk ÇAKIR

    Aklı başında idareci
    Ali FERŞADOĞLU

    Tarikatin gayesi: İman meselelerinin inkişafıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.