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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Terör nasıl biter?

Faruk ÇAKIR
08 Ağustos 2026, Cumartesi
Belki de “Terör nasıl biter?”den önce, “Terör nasıl bitmez?”in cevabını aramak lâzım. Çünkü geçmişte yapılan pek çok icraat, sanki “terör bitmesin diye” yapıldı. Rüzgâr ekenin, fırtına beklememesi eşyanın tabiatına aykırı olmaz mı? Hem rüzgâr ek hem de ‘meltemli bir hava’ bekle, bu mümkün olur mu?

Her ülkenin kendine has şartları, kendine has dinamikleri olur. Türkiye’yi yarım asırdan fazladır meşgul eden terörün de çıkış sebebine iyi bakmak gerekir. Elbette bu mesele 1950 öncesinde yapılan yanlışlara da dayanıyor, ancak şu an için meşhur olan terör örgütünün temellerinin 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında cezaevlerinde yapılan yanlış uygulamalara dayandığını işin ehli olanlar beyan ediyor.

1980 Darbesi sonrasında yapılan haksızlıklar terör örgütünün taban bulmasına yol açmıştır. İnsana “insan” muamelesi yapmayan bir anlayışın teröre zemin hazırlamayacağını kim inkar edebilir? Dolayısı ile terör örgütlerini devre dışı bırakmanın yolu “hak, hukuk ve adalet zemini”nden geçer. Yani bir ülkede “hak, hukuk ve adalet” mükemmel şekilde işliyor olsa o ülkede terör örgütlerinin millet nezdinde zemin bulması ve kökleşmesi mümkün olmaz. “Yalnız kurt” tabir edilen dar kapsamlı saldırıların olması mümkündür. Fakat zemin bulan ve kök salan terör örgütleri “adil zeminler”de yaşayamaz. Nitekim Türkiye’deki benzer “terör örgütü” olmadığı halde tek başına saldırı düzenleyerek yüzlerce kişiyi katleden teröristler dünyada da olmuştur. Meselâ, 22 Temmuz 2011 tarihinde Norveç’in baş şehri Oslo’da ve Utoya Adası’ndaki bir gençlik kampında bir kişinin düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda toplam 77 kişi katledilmiştir. Fakat bu büyük saldırı ferdî bir saldırı ve cinnet olarak kayıtlara girmiş ve bir “terör örgütü”ne dönüşmemiştir.

Türkiye, adı farklı olsa da ikinci bir “açılım süreci” başlatmış görünüyor. Nihayetinde terörü bitirecek her türlü adım desteklenmeyi hak eder, millet ve memleket menfaatine olur. Ancak daha önceki “açılım”ın niçin ve neden neticesiz kaldığını da iyi tahlil etmek gerekir. Bu yapılmadıktan sonra terör örgütlerinin tamamen devre dışı kalması kolay olmaz. Hem, terör örgütleri arasında ayırım yapıldığı iddiasını gündeme taşıyan adımlar da isabetli olmaz. Bu mesele çok mühim olduğuna göre geniş bir mutabakat aranması da isabetli olur. Bunlar yapılmadan atılacak adımların kalıcı neticeler vermesi kolay değil.

Netice itibarıyla “Terör nasıl biter?”in cevabı biraz da “Terör nasıl bitmez?”in cevabında aranmalı. Terörü devam ettirmeyecek ve en başta teröristlere zemin bırakmayan işler yapılırsa Türkiye terör belasından kalıcı olarak kurtulabilir. Temennimiz, duamız ve arzumuz bundan ibarettir...

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Yorumlar

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  • Salih baş

    8.08.2026 19:06:01

    ABD ne zaman isterse

  • S.topuz

    8.08.2026 04:40:01

    Bu uzlaşma SÜRECİ'yle Millî birlik ve beraberlik hedeflenir iken, siyasî muhalefetin Belediye başkanları ve ekiplerine her gün sabahın köründe baskın yaparak, yaka paça tutuklayıp içeri tıkmak ve aylarca SUÇ iddiası dahi hazırlamayıp PEŞİNEN ŞUÇLUYMUŞ gibi muâmele etmek, hiç de samimî ve inadırıcı gelmiyor. Eğer yanlış düşünüyorsam; önce "HHUKUKSUZCA İÇERDEKİ MUHALİF BELEDİYELERİN BAŞKANLARI ve Ekiplerini" selbst bırakın, tutuksuz yargılansınlar, şâyet bir SUÇ iddiâsı var ise ve bu haksız ve hukuksuz UYGULAMALARA son verin. Belki o zaman Vatandaşların da büyük çoğunluğu, muhalfet Parti mensupları da dahil, SÜREC'e severek destek verecektir! Hatta "REFERANDUM" yapın. Haydi yapın ve yaparsa AKMHP yapsın ve görelim hep beraber. Haydi!? 😥🇹🇷😪🙌🌹🤲🌹♥️🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊⚖🌍🇪🇺🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

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