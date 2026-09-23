Yapay zekânın yolu

Yapay zekânın geleceği insanları endişelendirecek seviyeye geldi. Başlangıçta bu gelişmeleri dört elle alkışlayanlar artık daha ihtiyatlı ve şüpheci bir bakış açısıyla hadiseye yaklaşıyor.

Muhtemeldir ki yapay zekâ çalışmaları sona ermeyecek, ancak yükselen itirazlar bu sahaya yatırım yapanları da her halde biraz daha düşündürecek. Nitekim Londra’da yapay zekânın ele alındığı bir etkinliği yaptığı protestoyla durduran eylemci, “Yapay zekâ insanlardan çalıyor. Yerel toplulukları yoksulluğa ve ekonomik açıdan kötüleşmiş şartlara sürüklüyorsunuz. Kaynaklar tükeniyor. Bunlar Silikon Vadisi milyarderleri. Gerçekten onların sizin çıkarlarınızı gözeteceğini düşünüyor musunuz?” demiş. (aa.com.tr, 20 Eylül 2026)

Londra’da düzenlenen “Yapay Zekâ Vizyonu” başlıklı etkinlik, yapay zekânın toplum, çevre ve ekonomi üzerindeki etkisine karşı eylemler yürüten “Pull the Plug (Fişi Çek)” adlı grup tarafından protesto edilmiş. Panelin ara vermesine neden olan eylemci kadın, yüksek sesle “İnsanlar korkuyor. İnsanlar, yapay zekânın gelecek 10 yıl içinde hepimizi yok etme ihtimalinin yüzde 10 olduğunu duyunca korkuyor. İşler haldeki 500 veri merkezinin ülkenin üçte ikisini kuraklığa sürüklemesinden korkuyor” diye konuşmuş.

Eylemci, hayata geçirilmesi zor bir teklifi de gündeme taşımış: “Yapay zekâ konusunda çıkarlarımızı gözetmeyen Silikon Vadisi’ndeki büyük teknoloji şirketlerinin milyarderleri yerine, sıradan insanların söz sahibi olmasını sağlamamız gerekiyor.”

Esasında yapay zekâ, iyi niyetle kullanılacak olsa insanlığa hizmete vesile olabilir. İnternet, sosyal medya, TV ve diğer keşifler gibi bu da bir “alet”tir. Ne var ki bu keşifler, her geçen gün daha fazla insanlığın aleyhinde kullanılır hale geldi ya da geliyor.

Yapılması gereken bellidir: Bütün keşiflerde esas maksat insanlığa hizmet olmalı. Hangi keşif, hangi ‘alet’ insanlığa hizmet için kullanılmıyorsa o alet kırılmayı hak eder. Uzun yıllar “TV olan ev sayısı artsın” diye uğraşan idarecilerin; sonradan “zararlı programlar” sebebiyle insanlara “Kendinizi TV yayınlarından koruyun” demek mecburiyetinde kaldığına herkes şahit. Benzer bir tablonun yapay zekâ konusunda da yaşanacağı ortaya çıkmış oldu. Farkında değiliz ama yapay zekâya yapılan milyar dolarlık yatırımlar dolaylı olarak fakir fukaranın cebinden çıkıyor ve çıkacak.