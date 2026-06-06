Ordan burdan...

Yaş belirli bir rakamı bulunca bazı sıkıntılarda ortaya yavaştan çıkmaya başlıyor.

Tabiî ki bu yaş herkes için farklıdır. Benim de buşonlarla başım biraz dertte. Aslında “kir” diyecektim, aklıma bir doktor geldi. “O kir değil, buşon“ demişti.

Kulak kiri, tıbbî adıyla serümen veya halk arasındaki adıyla buşon, dış kulak yolundaki yağ ve ter bezleri tarafından üretilen, kulağı koruyan doğal bir salgıdır.

İnternette yaptığım küçük bir araştırmayla, buşonun görevinin “koruma, nemlendirme ve enfeksiyon önleme” olduğunu öğreniyorum.

Sağlıklı kulaklar bu salgıyı doğal hareketleriyle kulak kepçesine doğru dışarı atar. Ancak dar kulak kanalı yapıları, buşonun birikmesine ve kulakta tıkanıklığa, işitme kaybına veya ağrıya neden olabilir.

İşte tam da olan bu... Gençken o kulak kanalı bunu dışarıya atıyordu artık atmıyor. Yılda bir KBB uzmanına gidiyordum. Sonra bu altı aya düştü. Şimdi iki buçuk üç ayda bir gitmeye başladım..

Bu aniden olduğu için özel hastanelere gidiyordum. Hemen alıyorlardı duymaya başlayınca yaşam kalitem normalleşiyordu. Son gittiğimde hem muayene ücreti ayrıca buşon temizleme ücreti alınca bu çok tuzlu olmaya başladı. Bu niye oluyor çaresi yok mu diye sorduğumda “Çaresi yok, tıkanınca gel.” dedikleri içinde “Özel hastane para için mi yapıyor?” diye düşünmeden edemedim.

Devlet Hastanesinde bu nasıl oluyor diyerek randevu almak için e-nabız’a girdim, tüm randevular dolu. “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır“ yazısını gördüm. Fakat “İsterseniz randevusunu iptal ettiren olursa size haber verelim” manasında bir yazı oluştu. Ben de “Haber verin” dedim. Beklerken bir gün sonrası için bir randevu boşaldı hemen kaydımı yaptım ve o saatte o hastaneye gittim.

Sizlere tavsiyem olsun bilmediğiniz veya ilk defa gittiğiniz bir hastaneye muayene saatinden en az bir saat önce gidin. Önce park etmek için bir yer aradım. Bulup koşar adımlarla hastaneye girdim. “KBB 4 burada değil bahçeye çık, ilerde...” dediler. Çıktım sağa baktım sola baktım, sordum soruşturdum nihayet muayene olacağım yeri buldum. Kayıt yaptırma yerinin aslında son sorduğum yer olduğunu öğrendim tekrar bana yol gösteren bayanın yanına gittim.

Randevum olduğunu tekrar söyledim, doktorun adının Betül olduğunu belirtim. Giriş barkodunu alıp muayene yerine gittim. Barkodun üstünde benim randevu aldığım doktor değil Dr. Zehra yazıyordu. Aklımdan, “Herhalde, Dr. Betül hanım ameliyata girdi ki beni başka doktora yönlendirdiler” diye geçti. Beklediğim yerin karşısındaki odada ismim yazınca oraya gittim. İsmi Buse olan bu yeni ve farklı bir doktor derdimi dinleyince “Size bir kulak damlası yazıyorum kullanın gelin…” derken lafını ağzına tıkadım. Tecrübeli bir hasta olduğum için beş gündür o damlayı damlattığımı söyledim. Doktor Buse Hanım bu işlemi yapmamaya kararlıydı. “Buradaki koltuk arızalı, karşı odada Dr. İlayda var ona gidin bu kağıdı verin.” dedi.

Karşı odada İsminin Dr. Furkan olduğunu öğrendiğim kişi tarafından kulaklarımdaki “serümen” yani “buşonlar” temizlendi…