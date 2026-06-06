ŞİİR

Ey nefis! Sen hayvan gibi olamazsın, Zira başında akıl var atamazsın, Hem geçmiş hem de gelecekle bağlısın, Onlardan elem ve korkular alırsın. Hayvanlar ise güzel bir lezzet alır, Akıl olmadığından tam bir zevk alır, İnsan aklı ile hayvandan farklıdır, Yaptıklarından da sorumluluk alır. İnsan hilkat ağacının meyvesidir, Ubudiyet onu bekaya yöneltir, Hem onu kesretten vahdete çevirir, Fenadan onu bekâya eriştirir. İnsan dünya muhabbetiyle boğulsa, Fânîlerin tebessümüne aldansa, Hem onların kucaklarına atılsa, Sonsuz hasarete ve ademe düşer. Kalbinin kulağıyla Kur’ân’a baksan, İman dersleriyle başını kaldırsan, Bir olan Allah’a müteveccih olsan, Manen yükselip tam bir insan olursun.

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