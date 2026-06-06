"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Muhafazakâr ailelerin muhafaza edemediği çocuklar - 4

M. Said ÇATALKAYA
06 Haziran 2026, Cumartesi
Muhafaza mı, mahkûm mu?

Muhafazakâr camianın nesiller arası kopuşu ele alırken düştüğü en büyük açmaz, muhafazakârlık kavramının kendisini yanlış yorumlamasıdır. Kendimize sormak zorunda olduğumuz en temel soru şudur. Bizler dinin özünü, sönmez bir iman meşalesini ve İslâm ahlâkını mı muhafaza etmek istiyoruz, yoksa kendi dünyevî konforumuzu, statükomuzu ve geleneksel alışkanlıklarımızı mı? Bugün yaşanan büyük kriz, çocukların dinden kaçması değil, muhafazakâr yetişkinlerin dini kendi dünyevî çıkarlarına, lüks ve şatafat tutkunluklarına alet etmelerine karşı gösterdikleri bir tepkidir. Yeni nesil, muhafazakâr lügatin adalet, ahlâk, kul hakkı ve ihlâs derken, pratik hayatın acımasız bencil çıkarlarla, gösterişli hayatlarla ve samimiyetsizlikle örüldüğünü net bir şekilde görüyor. Din dinamik bir hakikatken, onu statik bir geleneğe mahkûm eden büyükler, çocukların ruhunu feda ediyorlar.

Mesele, gençlerin modern dünyaya kapılıp gitmesinden ibaret değildir. Asıl mesele, dindarlık iddiasında olan yetişkinlerin sergilediği ahlâk erozyonudur. Kürsülerde ve gazete köşelerinde ihlâstan, iktisattan ve kanaatten bahsedenlerin, kendi hayatlarında lüks yarışına girmeleri, hak ve hukuk gözetmemeleri, gücü elde ettiklerinde sergiledikleri adaletsizlikler yeni neslin zihninde tamir edilemez kırılmalara yol açmıştır. Gençler, dindar kimliğiyle tanınan insanların hayatlarındaki bu derin çelişkileri gördükçe, dinden ve mukaddesattan soğuyorlar. Onların dünyasında muhafazakârlık; hakikati koruyan bir kale değil, tutarsızlıkları örten kullanışlı bir perde olarak algılanıyor. Dolayısıyla ortada çocukların korunmasıyla ilgili bir yetersizlikten ziyade, büyüklerin numune-i imtisal yani örnek olabilme vasfını tamamen kaybetmesi krizi vardır. Yaşamadığımız bir hakikati başkasına, hele ki en yakınımız olan evladımıza miras bırakmamız imkansızdır.

Bu ağır ve sarsıcı özeleştiri, bizi ümitsizliğe değil, hakiki bir silkelenişe ve asra uygun bir aksiyona götürmelidir. Müspet hareketin en birinci düsturu, kendi kusurunu görmek ve tamire kendinden başlamaktır. Bediüzzaman Said Nursî’nin, Müslümanların İslâm ahlâkını ve iman hakikatlerinin kemalatını kendi fiilleriyle göstermeleri durumunda diğer dinlerin tabilerinin dahi fevc fevc İslâm’a gireceğini belirten o muazzam tespiti, tam da bu noktada aile içi ilişkilerimizin merkezine yerleşmelidir. Çocuklarımızın dindar olmasını istiyorsak, kelimelerin ve nasihatlerin hükmünü yitirdiği bu çağda, İslâm’ın adaletini, şefkatini, kul hakkına olan hassasiyetini ve ihlâsını kendi hayatımızla yani ef’alimizle görünür kılmak zorundayız.

Hakikî muhafaza, genci hayattan tecrit edip korunaklı odalara mahkûm etmekle olmaz. Hakikî muhafaza, onun kalbine öyle bir iman ve ahlâk çekirdeği yerleştirmektir ki, çocuk dünyanın neresine giderse gitsin, hangi felsefî akımla karşılaşırsa karşılaşsın kendi değerlerini gururla ve sarsılmadan ayakta tutabilsin. Bunun yolu da sünnet-i seniyye dairesinde, samimi, gösterişten uzak ve ihlâslı bir aile ortamı sunmaktır. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras; yüksek banka hesapları, lüks evler veya dünyevî kariyerler değil; her şartta adaleti savunan, dürüstlükten ödün vermeyen ve kul hakkından titreyen bir anne baba modelidir. Sözün bittiği, hâlin konuştuğu bu yeni dönemde, evlerimizi yeniden samimiyetin, muhabbetin ve hakikî ahlâkın yaşandığı güvenli birer liman haline getirdiğimizde, çatlayan camların yerini sarsılmaz iman kaleleri alacaktır. İla âhir...

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Lübnan’dan çekilmeden barış olmayacak

    Hükümet de arınsın

    Finlandiya’dan AB’ye ‘Türkiye’ çağrısı

    İsrail, istenmeyen ülke oldu

    Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nden İslamofobi'ye karşı somut adımlar atın çağrısı

    Çocuklar için büyük tuzak

    İstanbul merkezli 24 ilde "şike" operasyonu: 80 kişi gözaltına alındı

    Enflasyon verileri açıklandı - TÜİK: %32,24 - ENAG: %53,13

    Tartışmalı düzenleme geri çekildi

    Sistemin en büyük darbesi emeklilere

    Pew Research anketi: ABD, Kanada, Avrupa'da İsrail'e karşı "olumsuz" görüşler daha yaygın

    Zelenskiy'den Putin'e açık mektup

    İsrail’e “akademik boykot” çağrısı

    Kazancını getirene 20 yıl gelir vergisi yok

    Baskın seçim olur mu?

    Finlandiya: AB'nin üye sayısı 40'a ulaşmalı - Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor

    "Süresiz nafaka" düzenlemesi AYM tarafından iptal edildi

    Sadettin Saran ve kardeşi hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı

    Gazze’de kriz büyüyor - Su yok, hastalık çok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ölünce sosyal medya hesaplarıma ne olacak?
    Genel

    Mehmed Kayalar’ı rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.