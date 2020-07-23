"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Diz çöken dünya

Faruk ÇAKIR
23 Temmuz 2020, Perşembe
Virüs salgını sonrası yapılan değerlendirmelerden belki de en dikkat çekici olanlardan biri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beşeriyete diz çöktürdüğünü söylemiş.

Uzaya çıkan ve her hastalığa meydan okuyan dünyanın, bir virüse mağlûp olması ve bir bakıma çaresiz kalması hakikaten son yılların en dikkat çeken gelişmesi oldu. Teknoloji geliştikçe insanlar biraz daha vurdumduymaz oldu ve dünyada sadece kendilerinin yaşadığını düşündü. Oysa dünyada yaşayan başka ‘komşu’larımız da vardır.

Karantinanın, insanların yıllardır görmezden geldiği dertleri ortaya çıkardığına dikkat çeken BM Genel Sekreteri Guterres, bunların sağlık sistemlerindeki zayıf yerler, sosyal korumadaki açıklar, yapısal eşitsizlik, çevre durumunun bozulması ve iklim krizi olduğunu belirtmiş.

Dünyanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük durgunlukla karşı karşıya olduğunu ve yüz milyonlarca insanın daha aşırı yoksulluk sınırının altına düşebileceğini de hatırlatan Gutteres, “Gözümüzün önünde tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir” tesbitini yapmış.

Kovid-19’un, insanların birçok temel konuda yanıldığını ortaya koyduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, şunları da söylemiş:

“Koronavirüs, serbest piyasaların evrensel sağlık hizmeti sağlayabileceği, ırkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu. Gerçekte ise aynı denizde kendimizi bulsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken diğerlerin yüzen enkaz parçalara tutunmaya çalıştığı ortada. Hükümetler, insanlar, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında yapılacak yeni bir sosyal anlaşma, herkes için eşit haklar ve fırsatlar temelinde istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal koruma konularını ele almalı.” 

Esasında BM Genel Sekreteri Guterres’in ifade ettiği dertleri dile getirenler vardı. Ancak bu ikaz ve eleştirilen dünyayı ellerinde tuttuklarını düşünenler tarafından dikkate alınmadı. “Herkes için adalet olsun. Dünyanın nimetlerini birlikte paylaşalım. Komşumuz açken biz tok olamayız. Dünyanın bir ucunda yangın varken biz mahallemizde rahat olamayız” diyenler şimdiye kadar dikkate alınmadı.

Gelinen noktada, bütün dünyayı etkileyen ‘yapısal eşitslizlik’ten bahsedildiğine göre dertlerin farkına varıldığı söylenebilir. Ayrıca 2020’de ‘tarihi ölçekte bir açlık’ ihtimalinden bahsedilmesi bütün dünyanın derdi olarak görülmesi icap etmez mi? Hani açlık ve fukaralık günleri geride kalmıştı?

Guterres’in virüs salgını hakkında; “Irkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu” demesi ve bütün dünyayı ve idarecileri “yeni bir sosyal anlaşma” yapmaya çağırması çok önemlidir. Belki bu çağrılar bugün için duyulmak istenmeyecek, ama yakın bir gelecekte insanlık mecburen bu noktaya gelecektir. “Yeni bir sosyal anlaşma” aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in durumu ve konumunun da yeniden ele alınmasına yol açar ve açmalıdır. Diz çöken dünya, âcizliğini anlayabilirse ne mutlu...

Okunma Sayısı: 1221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...

    Sosyal medya düzenlemesi ifade hürriyetine son darbe

    Çocukları koruyalım

    Kızartma yağları sürekli denetlenmeli

    AVM ziyaretçilerine önemli uyarılar

    Mevsimlik tarım işçileri de dertli

    DMÖ uyardı: Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgasına dikkat!

    İsrail, Suriye'nin güneyine saldırdı

    Keşmir'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için geldiler

    24 saat açık olacak: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretçilerle dolup taşıyor

    Ağrı - Doğubayazıt'taki selden acı haber!

    Bakan Koca, 24 Temmuz tablosunu değerlendirdi

    Türkiye'ye bir Ayasofya tebriği de Mescid-i Aksa'nın avlusundan

    "Kuşlar gibi uçuyorum'' diyen Kandemir: Başardık

    Belçika'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle vefat etti

    Ayasofya Camii'ndeki tarihi hutbeden önemli mesajlar

    4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu

    Millî gelirimiz azaldı

    Ayasofya Camii Almanya'da 'TT' oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbadet, dua ve huzurun sembolü
    Ahmet BATTAL

    İtaat et, bu bir emirdir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Ayrıştıran siyaset” son bulmalı
    Risale-i Nur'dan

    Bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi: Ayasofya
    Osman ZENGİN

    Dövme yaptırmayan gençler...
    Misbah ERATİLLA

    Vefasız doktor
    Genel

    Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...
    Yasemin YAŞAR

    Risale-i Nur’u israf etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.