Diz çöken dünya

Virüs salgını sonrası yapılan değerlendirmelerden belki de en dikkat çekici olanlardan biri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beşeriyete diz çöktürdüğünü söylemiş.

Uzaya çıkan ve her hastalığa meydan okuyan dünyanın, bir virüse mağlûp olması ve bir bakıma çaresiz kalması hakikaten son yılların en dikkat çeken gelişmesi oldu. Teknoloji geliştikçe insanlar biraz daha vurdumduymaz oldu ve dünyada sadece kendilerinin yaşadığını düşündü. Oysa dünyada yaşayan başka ‘komşu’larımız da vardır.

Karantinanın, insanların yıllardır görmezden geldiği dertleri ortaya çıkardığına dikkat çeken BM Genel Sekreteri Guterres, bunların sağlık sistemlerindeki zayıf yerler, sosyal korumadaki açıklar, yapısal eşitsizlik, çevre durumunun bozulması ve iklim krizi olduğunu belirtmiş.

Dünyanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük durgunlukla karşı karşıya olduğunu ve yüz milyonlarca insanın daha aşırı yoksulluk sınırının altına düşebileceğini de hatırlatan Gutteres, “Gözümüzün önünde tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir” tesbitini yapmış.

Kovid-19’un, insanların birçok temel konuda yanıldığını ortaya koyduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, şunları da söylemiş:

“Koronavirüs, serbest piyasaların evrensel sağlık hizmeti sağlayabileceği, ırkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu. Gerçekte ise aynı denizde kendimizi bulsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken diğerlerin yüzen enkaz parçalara tutunmaya çalıştığı ortada. Hükümetler, insanlar, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında yapılacak yeni bir sosyal anlaşma, herkes için eşit haklar ve fırsatlar temelinde istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal koruma konularını ele almalı.”

Esasında BM Genel Sekreteri Guterres’in ifade ettiği dertleri dile getirenler vardı. Ancak bu ikaz ve eleştirilen dünyayı ellerinde tuttuklarını düşünenler tarafından dikkate alınmadı. “Herkes için adalet olsun. Dünyanın nimetlerini birlikte paylaşalım. Komşumuz açken biz tok olamayız. Dünyanın bir ucunda yangın varken biz mahallemizde rahat olamayız” diyenler şimdiye kadar dikkate alınmadı.

Gelinen noktada, bütün dünyayı etkileyen ‘yapısal eşitslizlik’ten bahsedildiğine göre dertlerin farkına varıldığı söylenebilir. Ayrıca 2020’de ‘tarihi ölçekte bir açlık’ ihtimalinden bahsedilmesi bütün dünyanın derdi olarak görülmesi icap etmez mi? Hani açlık ve fukaralık günleri geride kalmıştı?

Guterres’in virüs salgını hakkında; “Irkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu” demesi ve bütün dünyayı ve idarecileri “yeni bir sosyal anlaşma” yapmaya çağırması çok önemlidir. Belki bu çağrılar bugün için duyulmak istenmeyecek, ama yakın bir gelecekte insanlık mecburen bu noktaya gelecektir. “Yeni bir sosyal anlaşma” aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in durumu ve konumunun da yeniden ele alınmasına yol açar ve açmalıdır. Diz çöken dünya, âcizliğini anlayabilirse ne mutlu...