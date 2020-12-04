Eğitimde gidiş ne yöne?

Virüs salgını da bir şekilde gelip geçer inşallah, ama ülkemizin temel dertlerinden olan eğitimdeki sıkıntı azalmayıp artacağa benziyor.

Kovid-19 salgını eğitim sistemini ve eğitimcileri de zora soktu. Uzaktan eğitime geçilmiş olsa da arzu edilen hedeflere ulaşılabilmiş değil.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “Her hafta düzenli yaptığımız öğretmen buluşmalarıyla 500 bin meslektaşımla bizzat görüşme şansımız olmuş” şeklindeki ifadesinin yer aldığı bir haberi görünce merak edip haberin ayrıntılarına bakma ihtiyacı hessettik.

Bakan Selçuk, Twitter’dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetmiş: “Her hafta düzenli yaptığımız öğretmen buluşmalarıyla 500 bin meslektaşımla bizzat görüşme şansımız olmuş. Bugün de İstanbul Anadolu Yakası öğretmenleri ile birlikteydik. Yorumları, sahadan verdikleri sıcak bilgiler süreçte yolumuzu aydınlatıyor. İstanbul size emanet öğretmenim.” (AA, 2 Aralık 2020)

Haberde “500 bin öğretmen”in eğitimle ilgili talep ya da teklifleriyle ilgili bir bilgi bulamayınca, sosyal medyadaki paylaşıma yapılan yorumlara bakmak ihtiyacı ortaya çıktı. Buradaki yorumların da ekseriyetle öğretmen tayinlerinin yapılması talepleriyle dolu olduğunu görünce, eğitimin içinde bulunduğu derdin çok daha derin olduğu kanaati hasıl oldu. Ve aynı zamanda bu buluşmalar ‘sanal âlem’de yapılmış olsa da eğitimcilerin ‘yetkililer’e eğitimin gerçek dertlerini dile getirme imkânı bulamadıkları da akla geliyor. Elbette öğretmen tayinleri, ücretler vs. de önemlidir, ama eğitim sisteminde başka dert yok mudur? Acaba öğretmenlerin bu dertleri dile getirme imkân ve yolu var mıdır? Bir şekilde bakanla muhatap olduğu ifade edilen 500 bin öğretmenden kaçı bu konuda bir talep ve teklif dile getirebildi? Böyle tekliflere bakanlık ne ölçüde açık? Ya da öğretmenler bu konuda teşvik ediliyor mu? Yoksa, bu buluşmalar da başka bazı toplantılar gibi ‘oldu da bitti’ anlayışıyla mı yapılıyor?

İlgili mesajın (@ziyaselcuk, 2 Aralık 2020) altında yapılan yorumların bazıları şöyle:

“Her okula en az bir psikolojik danışman. Âdil kontenjan istiyoruz bakanım.

Rehabilitasyonlarda maske yok, mesafe yok. Bizi kapatın! Ölüme terk etmeyin. Biz çalışabilir durumdaki engelliler olarak evde oturmak istemiyoruz. Evimizde sağlıklı kalmak istiyoruz artık stajlar iptal diye açıklama gelsin bakanım. Lise stajları ertelensin. Felsefe öğretmenleri âdil bir kontenjan istiyor, yüksek puanlarımız heba olmasın artık. Bakanım alan değişikliği ile lise branşındaki öğretmenlerin mağduriyetini gidermenizi bekliyoruz. Başkanım lütfen YKS ve LGS adına kesin ve büyük ihtimalle değişmeyecek bir karar getirin. Sürekli değişime uğramamız herkesi yoruyor. Âcil yardım ve afet yönetimi lisans mezunları okullarda görev almak istiyoruz sayın Bakanım. Bi de ataması yapılmayan öğretmenlerle de bi konferans yapsanız nasıl olur acaba? EBA çok kötü çalışıyor. Hani müfredat azaltılacaktı? Sayın Bakanım öğretmen olup diğer kurumlarda çalışan memurlar için bir çalışmanız olduğunu söylemiştiniz. Bununla ilgili bir gelişme var mıdır? Meslekî eğitim fakültesi mezunu öğretmenleri bir elin parmaklarını geçmez kontenjanlar yüzünden mesleğini yapamıyor ya da ücretli öğretmenlik adı altında yapmaya çalışıyor. YKS sınavında nasıl tüm müfredattan sorumlu tutulabilir öğrenciler? Tam 1 senedir normal bir eğitim alamıyor oldukları halde! Özel derse parası yeten öğrencilerin kazanabileceği bir sınav!”

Öğretmenlerin taleplerini dile getirebildiği ve çözümler sunabildiği bir görüşme, buluşma, konuşma sistemi mutlaka olmalı. 500 bin değil, 200 müşahhas talep olsa ve makul olanlar dikkate alınsa faydalı olmaz mı? Bu gidiş iyiye doğru gidiş değil vesselâm.