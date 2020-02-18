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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

En büyük düşman

Faruk ÇAKIR
18 Şubat 2020, Salı
Ekseriyetle şehirleri ve ülkeleri işgal edenler ‘düşman’ olarak görülür, ama esasta hadis-i şeriflerde de iade edildiği üzere en büyük düşman ‘nefis’tir.

Eğitim sisteminde hadise böyle anlatılmadığından dolayı ‘düşman’ları mağlûp ettiğimizi düşündüğümüz anda dahi ‘en büyük düşman’a mağlûp olma ihtimali vardır, Allah muhafaza.

Samsun’da düzenlenen kitap fuarının açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Her yere kitap, her yerde kitap” kampanyası için destek istediği yayıncılara seslenirken şöyle demiş: “Etkinliğimizde kitap sayımız 25 bine ulaştı. Bu kitaplarla bir merkez kütüphane kuracağız. Arkasından 100 mobil kütüphane oluşturacağız. İnsanın olduğu her yerde küçük mini kütüphaneler kurarak kitapları okurlarla buluşturacağız.”

Cehaleti ‘düşman’ olarak tarif eden Samsun Valisi Kaymak, bu düşmanı bertaraf etmek için kitap okumak gerektiğine de dikkat çekip şöyle devam etmiş: “Kitap fuarı da bizim için çok anlamlı, güzel bir imkân oldu. Yayıncı arkadaşlarımızdan ricamız şudur. Kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin. Kitaplarınızı biz burada daha çok okura ulaştıralım. Türkiye’nin kalkınma hamlesinde okumak çok önemlidir. Nerede bir sosyal sorun varsa altında eğitimsizlik, cahillik yatıyor. Ülkemizin kalkınması eğitime ve kitap okumaya bağlı. Biz bunu çok önemsiyoruz.” (AA, 15 Şubat 2020)

Bir defa, “Her yere kitap, her yerde kitap” kampanyası ve anlayışı imkânı olan herkes tarafından desteklenmesi icap eder. İnanın bu mesele, yani kitabın her yere ulaştırılması ve okunması konusu çok çok önemlidir. Türkiye’yi idare edenler bu meseleye destek olmak ve gündemde tutmak durumundadır. 

Hatırlanacağı üzere Risale-i Nur eserlerinde de ‘cehalet, fakirlik ve ihtilâf’ üç büyük düşman olarak  sıralanır. Hemen peşinden de bu düşmanlara karşı ‘sanat, bilgi ve ittifak’ silâhlarından bahis açılır.  Dolayısıyla ‘düşman’ tesbiti de, buna karşı kullanılacak ‘silâh’ tesbiti de önemlidir. 

Esasında, ekonomik ve siyasî sıkıntılarla başa çıkmanın yolu da okumaktan geçer. Okumak, sadece okul bitirmek değildir. İşin özünde ‘kitap’ okumak olmalıdır. Nitekim Vali Kaymak da, “Türkiye’nin kalkınma hamlesinde okumak çok önemlidir. Nerede bir sosyal sorun varsa altında eğitimsizlik, cahillik yatıyor. Ülkemizin kalkınması eğitime ve kitap okumaya bağlı. Biz bunu çok önemsiyoruz” demiş.

Sadece idare edenler değil, Türkiye’de yaşayan herkes, hepimiz okumak ve kitap meselesini önemsememiz gerekir. Elbette kitap okumayı eğitimden bağımsız ve ayrı düşünemeyiz. Okul eğitimiyle desteklenen bir kitap okuma kampanyasından netice almak çok daha kolaydır. Yılın her günü bu mesele gündemde olmalı ve insanlarımızı ‘kitap dostu’ yapmak durumundayız. 

Yeri gelmişken tekrarlamakta fayda var ki, okullarımızda mutlak surette ‘kitap okuma dersi ya da saati’ olmalıdır. Ve kitap okuyan öğrenciler mutlaka desteklenmelidir. Bir defa “Pahalı olduğu için kitap alıp okuyamama” derdine son vermek gerekir. “Karşılama ve uğurlama törenleri”ni biraz azaltıp, buradan elde edilecek tasarrufla kitap okuyan gençler desteklense iyi olmaz mı?

Hem okuyalım, hem de kitap okuyan gençleri el üstünde tutalım. Kitap okuyanları ne kadar teşvik etsek, ne kadar desteklesek yine de az sayılır. Bismillah diyelim ve okuyalım vesselâm.

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