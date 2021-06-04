En büyük ödev

Cehalet en büyük düşmanlardan olduğuna göre bu düşmanı mağlûp etmek de Türkiye’nin ‘ilk ve en önemli iş’lerinden olmalı.

Nitekim Türkiye’yi idare edenler de eğitim konusunda arzu edilen hedeflere ulaşılamadığını her fırsatta ifade ediyorlar.

Genç nüfusa sahip olmakla haklı olarak övünürüz, ama bu genç nüfusu yarınlara hazırlayacak şekilde eğitemediğimiz de bir gerçek. Tabiî ki mesele Kovid-19 sonrası yaşanan sıkıntılar değil. Dünyanın her ülkesinde bu salgın sebebiyle sıkıntılar yaşandı. Fakat ülkemizdeki hadise salgın öncesinden beri var ve bu gidişe bakılırsa sonrasında da olacak. Her ne kadar binalar yenilendiyse de eğitim sisteminin yenilendiği söylenemez. Öğretmen ihtiyacının karşılanmasından, okutulan kitapların muhtevasına kadar onlarca, belki yüzlerce ‘zor soru’ karşımızda duruyor.

Çocuk Vakfı bir adım atarak “Türkiye’nin En Büyük Çocuk Ödevi İçin Eğitim ve Öğretim Hareketi Çağrısı” yapmış. Bunun için tesbit edilen ‘7 ilke’ şöyle sıralanmış: “1- Medeniyet değerleri ve insan anlayışı, 2- Çocuğa ve çocuk görüşüne saygı, 3- Bilimsel yaklaşım, 4- Evrensel pedagojik değerler, 5- Özerk kurul modeli, 6- Partilerüstü yaklaşıma uygunluk, 7-Bütün toplumsal paydaşların katılımı.”

Bu hedefe ulaşmak için paylaşılan 5 teklif de şöyle: “1- Çocuk görüşü alınması için Türkiye Çocuk Meclisi kurulması, 2- Özerk yapıda Türkiye Eğitim Konseyi oluşturulması, 3- Türkiye Eğitim Politikası ve Strateji Belgesi’nin hazırlanması, 4- Çocuk ve yetişkin görüşü alınarak eğitim ve öğretim sisteminin amaç, işlev ve hedeflerinin yenilenmesi, 5- Millî Eğitim Temel Kanunu’nun yeniden hazırlanmasına öncülük edilmesi.”

Vakfın yaptığı açıklamada böyle bir hareketin başlatılma gerekçesi de şöyle anlatılmış: “Bilişim teknolojileri ile bilgiye erişim hızı karşısında örgün, yaygın ve sargın eğitimdeki işlev değişimi dünyada çocuk algısının değişmesine neden olmuştur. Covid-19 salgını ile ortaya çıkan eğitim ve öğretim açığı ise eğitim sistemini kökten sarsmıştır. Eğitim ve Öğretim Hareketi ile eğitim sisteminin temel amaç ve hedefleri yanında; eğitim felsefesi, eğitim-öğretim yöntemleri, öğretmen yetiştirme, müfredat, ders kitabı, eğitim-öğretim modelleri, insan kaynağı yetiştirme anlayışı ve eğitim yönetimi konularında yeni yaklaşımlar öneriyoruz.” (www.cocukvakfi.org.tr, erişim: 28 Mayıs 2021)

Vakıf, yaptığı açıklamada yeni hareketin hayata geçebilmesi için çocukların görüşlerinin dikkate alınmasını isteyip bunu da şöyle ifade etmiş: “Öncelikle çocuk görüşü alınarak eğitim sisteminin yenilenmesi amaçlanıyor. Çocuk görüşü alınarak eğitim gören çocukların katılımı ve görüşlerinin alınabilmesi için ise Türkiye Çocuk Meclisi’nin kurulması gerekiyor. Çocuk hakları kültürü temelinde ve bilimsel yöntemlerle ülke ölçekli çocuk görüşü alınması Eğitim ve Öğretim Hareketi’nin temel ilkesi olarak belirlendi.”

Teklifleri kabul eden de olur, itiraz eden de. Ancak madem önümüzde ciddî bir eğitim derdi ve meselesi var. O halde birlikte düşünerek, konuşarak ve tartışarak bu büyük yaraya çare ve merhem bulmak durumundayız. Keşke eğitim konusunda faaliyet gösteren STK’ların tamamı görüş ve tespitlerini ortaya koysa ve konuşarak ‘mümkün olan en iyi’yi bulabilsek.

Eğitim konusunda yapılacak her türlü iyileştirme dört elle alkışlanması ve desteklenmeli, vesselâm.