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22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Enflasyonu savunmak

Faruk ÇAKIR
22 Eylül 2022, Perşembe
Türkiye’yi idare edenler savrula savrula öyle bir noktaya geldi ki, artık ‘yüksek enflasyon’u da savunmaya başladırlar.

Neymiş, Avrupa ülkelerinden ortalama yüzde 10 civarında enflasyon varken  oradaki marketlerin rafları boşmuş. Buna karşılık ülkemizde yüzde 80 enflasyon olduğu halde  vatandaş her şeyi buluyor, her şeye ulaşıyor ve her şeyi satın alabiliyormuş.

Çelişkilerin bu kadar bir araya gelmesi ve “yüzde yüz yanlış”ın gönül huzuruyla hem de “canlı  yayın”larda savunulmasına ne denilebilir? İdareciler en başta şuna bir karar versinler: Yüksek  enflasyon ülke ekonomisi için iyi midir yoksa kötü müdür? İyi ise, niçin yıllardan beri enflasyonla  mücadele ediliyor ve ‘tek hane’ye inmesi için çalışılıyor. Yok ‘kötü’ ise niçin “yüzde 80 enflasyon” artık  canlı yayınlarda savunuluyor?

Ya da, enflasyon Türkiye’de olunca iyi de başka ülkelerde olunca kötü mü olur? Bu kadar çelişkili bir  bakış açısını sebebi ne olabilir? Muhtemelen yarın ya da yarından da yakın bir zamanda yine aynı  iradeciler, “Hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmektir” diyeceklerdir. Elbette doğru olan da  budur. Enflasyon sadece ekonomik neticeleri olan dert değil ki. Yüksek enflasyon uzun dönemde,  insanların ahlakını da bozan bir durum.

Hem mesela, “Avrupa’daki market rafları boş” sözünün gerçek olup olmadığını Türkiye’de yaşayanlar  belki bilemez; fakat başta Almanya olmak üzere bu ülkelerde yaşayan “gurbeçtilerimiz” bu beyanın  doğru olmadığını bilmez mi? Bu mesajı ve açıklamayı duyan gurbetçilerimiz ve o ülkede yaşayan  insanlar acaba ne düşünür? Dünya sadede Türkiye’den ve belli başlı medya gruplarından ibaret değil  ki! Türkiye’yi idare edenler her gün “Avrupa krizde, raflar boş” dese; yine de ülkemizde yaşanan  ekonomik krizin büyüklüğünü gölgeleyemezler. Nihayetinde vatandaş çarşıya ve başara çıkıp gerçek  fiyatlarla yüzleşmiyor mu?

Her şeyin raflarda olması da tek başına bir anlam ifade eder mi? Raflarda bulunan gıda maddeleri  satın alınamıyorsa bu ürünlere gerçek anlamda ‘var’ denilebilir mi? Bir kilo ‘yer ve milli muz’un en  ucuz marketlerde 30 TL olduğu bir ülkede “herkes istediği ürünü satın alabiliyor” denilebilir mi?

Siyasetçilerin ve idarecilerin milletin sıkıntılarını dikkate almayan bu beyan ve tavırları kesinlikle tavsip  edilemez. “Yok, biz bildiğimiz yolda böylece devam ederiz. Dünya bizi kıskanıyor. Biz güçlüyüz, herkes  sıkıntıda” demekle işer düzelecek olsa hep birlikte bu sloganları dillendirelim. Fakat hayatın gerçekler  çok farklı. 

Bugün yüksek enflasyonu savunanların yarın başka hangi yanlışları savunacakları belli mi olur?  Allah’ım bizi yanlış yapmaktan ve yanlışları hem de ısrarla savunmaktan muhafaza eyle. Amin.

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