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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Gel, oku, dinle

Faruk ÇAKIR
30 Kasım 2019, Cumartesi 00:41
Konya denildiğinde akla Hz. Mevlânâ gelir.

Bu güzel ilimizde Risale-i Nur Enstitüsü’nün organizesiyle (24 Kasım 2019) “Risale-i Nur ve Tıp” konulu bir kongre düzenlendi. Bu başlıkla bir kongre ilk defa düzenlenmiş olması bakımından dikkat çekici oldu.

Kongre ile ilgili geniş haberler Yeni Asya’da yer aldı. Ayrıca kongreye katılanların notlarını da okumuşsunuzdur. Hz. Mevlânâ’nın “Ne olursan ol, gel” diyerek insanları İslâma dâvet ettiği bilinir. Bu cümleden yola çıkarak “Ne olursan ol, gel. Risale-i Nur’u gör, oku, ya da dinle” denilecek bir dönemdeyiz. Kongredeki ‘masa çalışmaları’na katılanların insan sağlığı ve tıp konusunda Risale-i Nur’dan istifade ile ortaya koydukları tesbitler birer ‘reçete’ olarak önümüzde duruyor. Altı ayrı masadaki konuşma ve tahlillerden sonra ortaya konulan bu tesbitlerin bir kısmını özetlemek arzu ediyoruz.

Risale-i Nur ve Ruh Sağlığı masasının tesbitleri şöyle: İnsanın beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemlidir. Ruhen sıhhatli olmanın yolu, Sünnet-i Seniyye düsturlarına riayet etmektir. Modern tıp ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp birbirine alternatif olmayıp yeni bir bakışla sentezlenmelidir. Bediüzzaman’a göre, zaman cemaat zamanı olduğundan bir şahs-ı manevinin içinde olmak insanı çağımızın ruhî problemleri olan yalnızlık girdabından muhafaza eder. 

Risale-i Nur ve Beden Sağlığı masasının tesbitleri: Sağlıklı bir hayat, dengeli ve düzenli bir beslenme ihtiva eden Sünnet-i Seniyye prensiplerine riayet etmekle mümkündür. Şifa nerede ise aranıp bulunmalıdır. Helâl beslenme esastır. Az yemek ve oruç, beden ve ruh sağlığının kaynağıdır ve fıtrata en uygun olanıdır. Bediüzzaman “göz, kalbin ayinesidir” demektedir. Günümüzde kalp hastalığı başta olmak üzere birçok hastalık gözden teşhis edilebilmektedir. 

Risale-i Nur ve Hekimlik masasının tesbitleri: Risale-i Nur’a göre hayata hizmetin en kıymetlisi, fani hayata baki hayatı netice verecek şekilde çalışmaktır. Hekim insanlığın maddî ve manevî hastalıklarına Kur’ân eczanesinden reçeteler sunar. Her ilmin bir kemali olduğu gibi tıbbın da nihayeti ve hakikati Şafi ismine dayanır. İnsan bedeni Cenab-ı Hakk’ın antika bir sanatı ve kudsî bir yapıdır. Kâinatın küçük bir numunesidir. Günümüzde gittikçe artan otoimmun hastalıklar, vücut savunma sisteminin kendi dokusunu tahrip etmesidir. Bu durumun sosyal hayattaki karşılığı, toplumda tenkit ve gıybetin yaygınlaşmasıdır. Bu ise toplum bütünlüğü ve biz olma bilincinin temelleri olan uhuvvet ve kardeşliği bozmaktadır.

İman Hakikatleri ve Tıp masasının tesbitleri: İman, ebedî mutluluğu kazanmanın birinci yolu ve anahtarı olduğu gibi maddî ve manevî hastalıklara bir şifadır, bir ilâçtır. Şükür sağlık nimetini ziyadeleştirdiği gibi, şekva da hastalık musîbetini arttırır. Yalnızlık duygusunun ilâcı iman, duâ ve tevekküldür.

Risale-i Nur ve Yaratılış masasının tesbitleri: Tıp ilmi imanî tefekkür için bir vasıtadır ve yaratılış sırlarını gösterir. Eğitim müfredatının her şeyin Cenab-ı Hakk’ın birer sanat eseri olduğunu gösterir bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerekir.

Risale-i Nur’da Ruh ve Beden Sağlığı masasının tesbitleri: Risale-i Nur; evrensel bir gerçeklik olan ölümü, kişinin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan bir terapi yöntemi olarak sunmuştur. Bediüzzaman asrımızdaki narsisizm salgınının panzehiri olarak enenin şiddetli bir terbiyeden geçmesi gerektiğini ifade etmiştir. İsraf duyarlılık yitimine sebeptir.

Kongrede ortaya konulan bu ‘reçete’lerin dikkate alınmasını ve benzer toplantıların yapılmasını temenni ediyoruz.

Fotoğraf: Erhan Akkaya

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