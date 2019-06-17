İsraf devlet batırır

Kim yaparsa yapsın israf yanlıştır, fenadır ve kötüdür.

Hele hele bu israf, idareciler tarafından ve ‘tüyü bitmeyen yetimlerin hakkı’ndan kısılarak yapılıyorsa bin defa daha kötüdür, yanlıştır. Türkiye, çok hassas bir şekilde tasarruf etmesi gerekirken maalesef israf denizinde yüzer hale gelmiştir.

En büyük israf maalesef belediyeler aracılığı ile yapılıyor. Türkiye Belediyeler Birliği’nin rakamlarına göre ülkemizde 30 Büyükşehir, 51 il, 519 Büyükşehir İlçe, 400 ilçe ve 397 belde (kasaba) belediyesi vardır. (tbb.gov.tr, 2014 rakamları, erişim: 15 Haziran 2019) Bu belediyelerin harcamalarındaki ‘israf’ kalemleri dikkatle incelense ortaya nelerin çıkacağını hesaplayabilen var mı?

Kimilerine göre konuşulması dahi istenmeyen bazı israf kalemlerini hatırlatmak lâzım. Bu kalemlerden biri sokaklardaki kaldırım taşlarının hemen her mevsim değiştirilmesidir. Üstelik bu işler temiz ve sağlam yapılmadığı için kaldırımlar yenilense de her yağmurda taşların arasından sular fışkırmaya devam eder. Bir defasında oturduğumuz mahallenin kaldırım taşları yenileniyordu. “Bu güzelim taşları niçin değiştiriyorsunuz? İsraf değil mi?” diye sorduğumuz işçiler haklı olarak, “Biz yevmiyemize bakarız. Kararı veren biz değiliz ki!” demişlerdi. Konuşmaya kulak veren esnaf da, “Boşuna değiştiriliyor. Bu taşlar daha 10 yıl işe yarardı” benzeri kanaatler oraya koymuşlardı. Sorulsa, vatandaşın bunu istediği ileri sürülebilir. Bu güne kadar belediye ya da merkezi idarenin “Şunu yapmak istiyoruz? Yapalım mı? Teklifiniz nedir?” diye sorduğunu duyan var mı? Bize hiç sorulmadı...

Peki dünya nasıl yapıyor? Bir tanıdığımız anlatmıştı: Belediye başkanlarının da içinde olduğu bir heyetle bir Avrupa ülkesine gitmişler. Turisttik bir beldede büyük bir tabelâ dikkatlerini çekmiş. “Bu nedir?” diye sormuşlar. Heyeti gezdiren rehber, “Belediye buraya bir teleferik tesisi kurmak istiyor. Bununla ilgili vatandaşın fikrini soruyorlar. İtirazı olanlar belirlenen tarihe kadar fikirlerini belediyeye bildirsin diye bu tabelâyı asmışlar” diye cevap veriyor. Heyetle birlikte geziye katılan tanıdığımız bunu anlattıktan sonra şöyle demişti: “Ben bunu görünce, bizim belediye başkanları da böyle yapar her halde diye düşündüm. Ama yapılan bir iş için öncesinde vatandaşa sorulduğunu ne gördüm ne de duydum. O halde bu ‘iş gezileri’ niçin düzenlenir?”

Meselâ, İstanbul’un ana yollarının kenarlarındaki beton duvarlara çiçekler asılması, bunların bakımı için milyonların harcanması israf değil mi? “İyi ama şehrimiz güzel görünüyor” diyenler olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki güzel görünmekten önce yapılacak işlerimiz var. “İstanbul ne güzel” denilsin diye israfa imza atmak doğru olmaz. Bütün işlerimiz öncelik sırasına konulması gerekir. Rize’nin, Çayeli’nin köylerinde çamurlu yollar varken İstanbul’un yol kenarlarındaki duvarlara çiçek asmak adaletli olur mu? Ya da Hakkâri’nin köylerinde bakımsız yollar varken, Rize’nin köy yollarına beton dökülür mü? Bütün yollar, bütün şehirler, bütün duvarlar bizimdir, hepimizindir. O halde imkânları mutlak surette adaletli olarak paylaşmamız gerekir. “Bu para İstanbul’undur” deme hakkımız yok. Devletin kasası, devletin imkânları hepimizindir.

İsraf haberlerini üzerine tuz biber eken bir bilgi de Ankara’dan duyuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Halen Ankara Belediyesi’nin depolarında çok sayıda ithal ağaç var. Şu anda 26.500 TL’ye alınan ağaçlar var. Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz. Bir çoğu kuruyor, bir daha dikiliyor. Bunların bir kısmı ithal diye alınıp yerli olarak satılmış” demiş.

Böyle ölçüsüz bir israfa ne devlet ne de millet dayanabilir, Allah muhafaza...