İşte güzel bir haber

Bütün dünyanın gündemi virüs salgınına kilitlendiği için güzel haberin duyulması zorlaştı.

Neyse ki bir güzel haber duyuldu: 2003 yılında Liverpool’dan kiralık olarak Galatasaray’a gelen ve Türkiye’de futbol oynayan Portekizli Abel Xavier Müslüman olmuş.

Esasında Portekizli Abel Xavier’in Müslüman oluşu yeni değil, ama ekseriyet bu haberi yeni duyuyor. Habere göre Mozambik’in teknik direktörü Portekizli Abel Xavier, İslâmı seçtikten sonra Faisal adını almış.

“Beni Abel, Faisal ya da Abel Faisal Xavier olarak çağırabilirsiniz. Aynı isimle kalabilirdim, ancak İslâm dünyasındaki tarihî bir isimle de çağrılmak benim için gurur duyduğum bir şey oldu. Böyle bir isme sahip olduğum için mutluyum” diyen Abel Faisal, “Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslâmda buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim. Kendimi böyle çözdüm” şeklinde konuşmuş.

Portekizli Abel Xavier’in kendi dilinden hikâyesi şöyle: “20 yıllık futbolculuk hayatımda, sahadaki hareketlerim sebebiyle çok yargılandım ve aslında kimse beni tam olarak tanımıyordu. İçimde her an patlayabilecek bir volkan vardı. İslâm ile kendimi özdeşleştirmem, 2003 yılında Galatasaray’da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine sebep oldu. Arap dünyasına hep derin bir ilgim vardı. Mozambik’te doğdum, 20 milyonun 6 milyonu Müslüman ve bunu unutmadım. Ben de kendimi Arap dünyasının bir parçası olarak gördüm. Bir Hıristiyandım, ancak Portekiz dışındaki hayatım hep İslâmın içinde geçti ve huzuru, dengeyi böyle buldum. (Bu durum) Bana her şeyle savaşma şansını verdi. Görünüşümü değiştirdiğim zamanlar oldu, ancak görünüşümü değiştirmiş olmam, içimdekileri değiştirdiğim anlamına gelmedi hiçbir zaman.” (hurriyet.com.tr, 11 Nisan 2020)

İnternette yer alan bazı videolara göre Portekizli Abel Xavier’in Müslüman olması 10 yıl önceye dayanıyor, ama nedense Türkiye’de konu ile ilgi fazla (belki de hiç) haber yer almamış. Bu durum medyanın içine düştüğü açmazı ve çıkmazı da bir bakıma göstermiş olmuyor mu? Bir açık kapı bırakıp, “Haber yapılmıştır, ama ‘sanal âlemde yer almamış olabilir” diyelim. Buna rağmen Türkiye’de de top koşturmuş bir yabancı futbolcunun “Huzuru İslâmda buldum” demesi dikkat çekici değil mi? Futbola sayfalar ayıran medyanın böyle bir habere hak ettiği yeri ve değeri vermesi garip olmamış mı?

Portekizli Abel Xavier’in, yeni adıyla Faisal’ın şu tesbitleri de önemli: “Müslümanlığı seçtikten sonra daha hür, daha açık bir insan oldum. Allah’ın bize verdiği bir hayat var ve İslâm’ın değerlerini temsil etmeliyiz. Sadece dış görünüşümle değil, görüşlerimle de kendimi anlatmak istedim ve futbolu bıraktım. Futbola devam ettiğim zaman, İslâm’ın gerektirdiği her şeyi, meselâ oruç tutamıyordum. Gücümü, bilinirliğimi, dünyanın daha iyi bir yer olması için kullanmak istiyorum. Sadece 1-2 insana değil, milyonlarca insana yardım etmek istiyorum. Irka, renklere, başka bir şeye bakmadan, hep birlikte hareket etmeliyiz.”

Yine internette yerli yabancı bazı kaynaklarda Abel Xavier’in ‘ekonomik olarak’ iflâs ettiği yer alıyor. Maddî yönden iflâs etmiş olsa bile inşallah Müslüman olarak ‘büyük iflâs’tan kurtulmuştur.

Yarab! Bizi her gün güzel ve müjdeli haberlerle karşılaştır. Amin.