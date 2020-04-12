"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Kriz doğuran kriz

Faruk ÇAKIR
12 Nisan 2020, Pazar
Umumî bir musîbet olarak yayılan virüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriliyor. Ancak bu mücadelede yapılan bazı hatalar hastalığı durdurmak için yapılan çalışmaları neticesiz bırakma istidadı taşıyor.

10 Nisan Cuma akşamı geç saatlerde açıklanan ‘2 gün sokağa çıkma yasağı’ kararı sonrasında bilhassa büyük şehirlerde yaşananlar herkesi şok etti. Sosyal medyaya baktığımızda yasak kararının açıklanma şekli ve zamanlamasının uygun olmadığı noktasında bir ittifak var. Acaba bu karar bir ya da iki gün önce açıklanmış olsaydı Cuma akşamki ‘kargaşa’ görüntüsü meydana gelir miydi?

Esasında alınan kararlar herkesi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiriyor. Bu işin siyasî görüşle bir ilgisi yok ve olamaz. Ortada bütün dünyayı etkileyen bir salgın var. Dolayısıyla buna karşı tedbir almak herkesin ve hepimiz vazifesi. Aynı zamanda nasıl tedbir alınacağı da belli. Bu salgınla mücadele ederken başarılı olan ülkeler nasıl yapıyorsa Türkiye de öyle yapmalı. Yeniden bir keşfe, yeniden bir araştırmaya dahi gerek yok. Salgın kişiden kişiye ekseriyetle temasla bulaştığına göre mümkün olduğu kadar teması en aza indirmek gerekir. Bunun yolu da insanların evde kalması ya da mecburî olarak, iş ve benzeri sebeplerle dışarı çıkıldığında insanlarla belli bir mesafe ile muhatap olmak gerekir. Sağlık uzmanlarının beyanları ortada. “Şu kadar mesafe bırakın. Hastalarla doğrudan temas kurmayın. Ellerinizi sabunla yıkayın” gibi tavsiyeler yapılıyor ve esasında bu tavsiyelere büyük ölçüde uyuluyor. 

Cuma akşamı yaşanan ise belki bir ‘trafik kazası’ gibi görülebilir. Bu karar daha erken ve insanlara doğru bir şekilde anlatılabilseydi acaba böyle bir tablo ile karşılaşılır mıydı? Elbette bir ya da iki gün dışarı çıkmayanlar ölmez. Bunu fırınlarda kuyruğa girenler de biliyor. Mutlaka ihtiyaçlarını erkenden temin edemeyenler olmuştur. Ama komşuluk da tam olarak ölmedi ki? Hem bu salgın ülkemize dün gelmedi ki? Bir ayı aşkın bir süredir bununla mücadele ediliyor. Dolayısıyla erkenden kararların alınıp insanlara anlatılması icap ederdi.

Allah muhafaza etsin, uzmanların tahminine göre yasağın açıklanmasından sonra sokakları dolduranlar salgının bulaşmasını hızlandırmış oldu. İnşallah bu hatanın bedeli büyük ve ağır olmaz.

Bir başka yanlış da, telâşa kapılıp ekmek kuyruğuna girenlerin çok fazla eleştirilmesidir. Telâşa kapılıp fırınların önünde kuyruğa girenler bir hata yaptı, onları ölçüsüz eleştirmekle acaba ikinci bir hata yapılmış olmaz mı? Elbette böyle olması istenmez, ama Türkiye’nin şartları bu. Gerekleri görüp ona göre plan ve proje geliştirmek icap etmez mi? Yılın 365 gününde kendimizi övmekle bir yere varılamayacağı yaşanan bu hadiseler sebebiyle görülmüş oldu. Kendimizi övmeyi değil, hatalarımızı görmeye ihtiyacımız var. Hatalarımızı görüp kabul edersek, onların çözümünü ve çaresini de buluruz.

İyi bir imtihan verilmediği ortada. Bari bu hatadan gerekli dersli çıkarıp hataların tekrarlanmasına müsaade etmeyelim. Demek ki en büyük düşman cehaletmiş vesselâm.

Okunma Sayısı: 427
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz yönetimi böyle mi olur?

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor

    'Erdoğan ve Erbakan bu paketin dışında'

    BM özel temsilcileri küresel ateşkes çağrısına destek verdi

    BM'den dini liderlere çağrı: Salgınla mücadeleye katılın

    Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

    Macron: Avrupa sınırları eylüle kadar kapalı kalabilir

    Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi

    İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

    New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

    Koronaya rağmen işgale devam

    Son 24 saatte 95 vatandaşımız daha vefat etti

    ABD koronavirüs salgınında 'dünyada en fazla kişinin öldüğü' ülke oldu

    İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı

    'Bu salgın insanlığımızın sınavıdır'

    Sarıyer’de cami hayır için açıldı

    Dört aylık bebek taburcu edildi

    Batman'da 50 kişi koronavirüse yakalandı

    Yemen'de gerilim devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Küresel fitneye küresel musibet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurlu korona Nurcu korona!
    Genel

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor
    Genel

    Kriz yönetimi böyle mi olur?
    Faruk ÇAKIR

    Kriz doğuran kriz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal ve siyasal muhalefet farkı
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur yalvarmaz
    Mehmet KARA

    Biz bize ne zaman yeteriz?
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık, duânın kabulüne en mühim vesiledir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.