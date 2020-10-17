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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Müşteri ve çalışan memnun mu?

Faruk ÇAKIR
17 Ekim 2020, Cumartesi
Uzmanların ifadesine göre ticaret hayatında başarılı olmak isteyenlerin ilk işi müşteriyi memnun etmek. Ancak son zamanlarda ‘çalışan memnuniyeti’nin de en az ‘müşteri memnuniyeti’ kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Geçen aylarda medyada gündem olan bir değerlendirme şöyleydi: “Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analize göre, yüksek güven kültürüne sahip, çalışan odaklı ve şeffaf yönetim yaklaşımı benimsemiş şirketler ‘geleceğin şirketi’ olma  yolunda rakiplerine göre çok daha fazla avantaj kazanıyor.” (Yeni Asya, 19 Ağustos 2020)

Benzer yorumlar, Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) “Perakende Teknolojiyi Konuşuyor” temasıyla düzenlediği “7. Perakende Teknolojileri Konferansı”nın ikinci webinarı “Dijital Dönüşümle Güçlendirilmiş İnsan Kaynakları” toplantısında da  dillendirilmiş. 

Konferansın açılışında konuşan Caffe Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu, perakende sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekip şöyle demiş: “Bu değişimde insan kaynaklarını da güçlendirmek ve teknolojinin nimetlerinden  yararlandırmak büyük önem taşıyor. Yeni bir sistem geliştirirken çalışanlarımıza da yük getirmeyecek, onların ve müşterilerimizin memnuniyetini arttıracak şekilde kurgulanması gerekiyor.” (AA, 14 Ekim 2020)

Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu da operasyonların ve bütün sistemin geliştirilmesinde en önemli oyuncunun çalışanlar olduğunu ifade ederek, şu tesbiti yapmış: “Sistemin devam ettirilmesi ve hedeflendiği gibi çalışabilmesi için insan kaynağına yatırım yapılması ve bu alanda teknoloji yatırımlarının genişletilmesi şart. Bununla beraber her zaman olduğu gibi kişisel ve meslekî eğitimlere ağırlık verilmesi çok önemli. Bu eğitimlerde de teknolojiden faydalanmak ve kişileri katılıma teşvik edici unsurlar bulmak önem taşıyor. Dijitalleşme sürecinde eğitimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bizler, insanları değişime hem inandırmalı hem de onların kapasitelerini  arttırmak adına bu eği- timlere yatırım yapmalıyız. Bu gerçek aslında pandemiyle birlikte kanıtlandı.”

Ehil insanların hatırlattığı üzere, uzun dönemde kazanmak isteyen firmaların müşteri memnuniyetinin yanında, çalışan memnuniyetine de dikkat etmeleri gerektiği anlaşılıyor. Netice itibarıyla işler insanlarla yapılır. Çalışanların memnun edilmesi ve tabiî ki günün ihtiyaçlarına göre meslekî eğitimlerinin takviye edilmesi çok mühim. “İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim” diyen Robert Bosch ne kadar doğru söylemişse, insan kaynaklarını güçlendirmeyi tavsiye eden  iş insanları da o kadar doğru söy- lemiş olur.

Okulda da, iş yerlerinde de eğitim ihmal edilmemeli. Eğitime yatırım ‘patron’ların değişmez gündemi olmalı ki başarıya ulaşılsın vesselâm.

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