"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Nur menzili, Kastamonu

Faruk ÇAKIR
07 Mayıs 2019, Salı
Dün kısmen bahsettiğimiz Karadeniz seyahati esnasında Safranbolu’dan sonra Karabük ve Tosya yolu yerine, Kastamonu-Sinop yoluyla Samsun’a gitmeye niyetlendik.

Maksadımız şimdiye kadar gitme imkânı bulamadığımız Bediüzzaman’ın menzillerinden biri olan Kastamonu’yu da ziyaret etmekti. 

Kastamonu, daha ilk girişinden itibaren güzel bir şehir olduğunu ihsas ettirdi. Ancak başka pek çok şehirde olduğu gibi burada da devasa yüksek binaların yer alması her halde ciddi bir çelişki. Şehri bir baştan bir başa kucaklayan akarsu ve iki yünündeki yürüyüş yerleri ve tabii ki yine adım başı çeşmeler şehre ayrı bir güzellik katıyor. İlk ziyaret yerimiz Nasrullah Camii oldu. Gittiğimizde (1 Mayıs 2019) Ramazan öncesi olduğu için cami meydanında Ramazan alışverişi için kulübeler, ‘fuar alanı’ hazırlığı vardı. Her an ziyaretçiyle dolup taşan Nasrullah Camii küçük ama manevi havası hissedilen bir cami. Hele kapısındaki iki ayrı şadırvan, başka bir güzel. Maşallah, şarıl şarıl akan temiz suyu da cabası. 

Nasrullah Camiini ziyaretten sonra ikinci durağımız, hemen caminin arka kısmında yer alan Yeni Asya Kastamonu Temsilciliği oldu. Daha önce temsilcimiz İbrahim Ağabeyle konuşmuş ve şehir dışında olduğunu öğrenmiştik. Buna rağmen bir selam verme niyetiyle oraya gittiğimizde temsilciliğin kısa süreliğine kapalı olduğunu gördük. Vaktimiz sınırlı olduğu için bekleyemedik ve etraftakı esnafa, yakınlarda olduğunu öğrendimiz “Bediüzzaman Evi”ni sorduk. Adres sorduğumuz esnaf, biraz tarif ettikten sonra, “En iyisi camideki görevlilere sorun” diye bizi camiye yönlendirdi. Cami kapısındaki ‘güvenlik görevlisi’ne “Bediüzzaman’ın Evi”ni sorduğumuzda bize güzelce tarif etti ve oradan ayrılarak camiye çok uzak olmayan “Bediüzzaman Evi”ne ulaştık. “Bediüzzaman Evi” orjinal değil. Yıkıldıktan sonra orjinaline uygun şekilde yeniden yapılmış ve ziyarete açılmış. Hemen yanında da medrese-i nuriye var. Kapı zilini çaldık ve Zonguldaklı olduğunu öğrendiğimiz bir arkadaş bize kapıyı açtı. İçeri girdiğimde çoğu öğrenci olan başka ziyaretçiler vardı. Görevli arkadaş öğrencilerin Bediüzzaman ve eserleriyle ilgili sorularını cevaplıyordu. Biz doğrudan müze gibi düzenlenmiş olan evin üst katına çıktık. Burada “Bediüzzaman ve Risale-i Nur nedir?” sorularına cevap verilen levhalar asılmış. Ayrıca elle yazılmış, teksir edilmiş ve matbaalarda basılmış Risale-i Nur eserlerinden nümuneler yer alıyor.

Bediüzzaman Müze Evi’ni gezdikten sonra ayrıldık ve Bediüzzaman’ın talebelerinden merhum Mehmed Feyzi Pamukçu ağabeyin kabrine gitmeye niyetlendik. O esnada ikindi ezanı okununca tekrar Nasrullah Camiine yöneldik ve namazı burada kıldıktan sonra Mehmed Feyzi ağabeyin mezarının bulunduğu mezaristana yöneldik. Kastamonu’da kime sorulsa Bediüzzaman Evi’ni ve Hasan Feyzi ağabeyin kabrini biliyor. Tabii ki Kastamonu’da yaşayanlar için ‘veli zat’ denildiğinde Hz. Pir Şaban-ı Velî Hazretleri de akla geliyor. Hasan Feyzi ağabeyin kabrini ziyaretten sonra Pir Hazretlerinin türbesini de ziyaret edip ruhlarına fatihalar gönderdik. 

Mehmed Feyzi Efendiyi anlatan bir zayına şöyle denilmiş: “Feyzî Efendi, Bediüzzaman hazretlerine talebe olduktan sonra bambaşka bir mertebeye ulaşmış olarak, hayatının sonuna kadar Üstadından ve Nur Risalelerinden ayrılmadı. Öyle ki, Üstadının her hâlini  kendine örnek aldı, Üstadının tabiriyle onu massetti. Hatta, evlerinin bahçesinde üstadının şereflendirdiği bölümü eve dâhil edip orada oturdu. İlmi, ahlakı ve Cenab-ı Hakk’ın kendisine verdiği çok yüksek manevi makamıyla daima ehl-i imandan hürmet gördü ve hürmetle yâd edilmektedir. Evli olmadığı yıllarda evini medrese-i Nuriye olarak kullandı ve birçok kimsenin Risale-i Nur hizmetinden nasiplenmesine vesile oldu.” (Turhan Karadere, kastamonur.com)

Tabii ki Kastamonu denildiğinde “Kastamonu Lahikası”  ve orada yer alan Risale-i Nur düsturlarını hatırlamak lazım. Nur menzillerinden biri olan ve bu güzel beldeyi ‘ziyaret edilecek yerler’ arasına almakta fayda var.

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Kur’an Öğrenmeyen Kimse Kalmasın”

    Sebze enflasyonu maaş artışını 5'e katladı

    YSK Başkanı Güven: Yargı süreci sona erdi

    YSK Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarını reddetti

    Meral Akşener Başkanlık Divanı'nı topladı

    Binali Yıldırım'dan iptal karar ile ilgili açıklama

    Şırnak'tan acı haber; 1 asker şehit

    Esed Rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırdı; 4 sivil öldü

    ''Her NATO müttefiki hangi savunma ekipmanını alacağına kendisi karar verir''

    AP Türkiye raportörü Piri'den YSK kararina ilişkin açıklama

    İmamoğlu: YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim

    İstanbul'da seçim 23 Haziran'da

    YSK kararından sonra dolar 6.14 seviyelerine yükseldi

    YSK kararı sonrası CHP MYK olağansütü toplandı

    İstanbul'da seçim yenileniyor

    Venezuela’da sular durulmadı

    Motorin'e 17 kuruş zam

    ''Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur''

    Kanser sıralamasında Trakya yine birinci

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Deccal’in yalancı cenneti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sebze enflasyonu maaş artışını 5'e katladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dava
    Ersin ACAR

    Ahirzaman sıkıntılarından çıkış yolu
    Risale-i Nur'dan

    Oruçla gelen şefkat, şükür ve yardım
    Nejat EREN

    Mutlu bir hayat için anlamlı nasihatler
    Ahmet BATTAL

    Türkiye “Cumhuriyet Merkez Bankası”
    Faruk ÇAKIR

    Nur menzili, Kastamonu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp cephede olur; sivil bölgede değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.