Nur menzili, Kastamonu

Dün kısmen bahsettiğimiz Karadeniz seyahati esnasında Safranbolu’dan sonra Karabük ve Tosya yolu yerine, Kastamonu-Sinop yoluyla Samsun’a gitmeye niyetlendik.

Maksadımız şimdiye kadar gitme imkânı bulamadığımız Bediüzzaman’ın menzillerinden biri olan Kastamonu’yu da ziyaret etmekti.

Kastamonu, daha ilk girişinden itibaren güzel bir şehir olduğunu ihsas ettirdi. Ancak başka pek çok şehirde olduğu gibi burada da devasa yüksek binaların yer alması her halde ciddi bir çelişki. Şehri bir baştan bir başa kucaklayan akarsu ve iki yünündeki yürüyüş yerleri ve tabii ki yine adım başı çeşmeler şehre ayrı bir güzellik katıyor. İlk ziyaret yerimiz Nasrullah Camii oldu. Gittiğimizde (1 Mayıs 2019) Ramazan öncesi olduğu için cami meydanında Ramazan alışverişi için kulübeler, ‘fuar alanı’ hazırlığı vardı. Her an ziyaretçiyle dolup taşan Nasrullah Camii küçük ama manevi havası hissedilen bir cami. Hele kapısındaki iki ayrı şadırvan, başka bir güzel. Maşallah, şarıl şarıl akan temiz suyu da cabası.

Nasrullah Camiini ziyaretten sonra ikinci durağımız, hemen caminin arka kısmında yer alan Yeni Asya Kastamonu Temsilciliği oldu. Daha önce temsilcimiz İbrahim Ağabeyle konuşmuş ve şehir dışında olduğunu öğrenmiştik. Buna rağmen bir selam verme niyetiyle oraya gittiğimizde temsilciliğin kısa süreliğine kapalı olduğunu gördük. Vaktimiz sınırlı olduğu için bekleyemedik ve etraftakı esnafa, yakınlarda olduğunu öğrendimiz “Bediüzzaman Evi”ni sorduk. Adres sorduğumuz esnaf, biraz tarif ettikten sonra, “En iyisi camideki görevlilere sorun” diye bizi camiye yönlendirdi. Cami kapısındaki ‘güvenlik görevlisi’ne “Bediüzzaman’ın Evi”ni sorduğumuzda bize güzelce tarif etti ve oradan ayrılarak camiye çok uzak olmayan “Bediüzzaman Evi”ne ulaştık. “Bediüzzaman Evi” orjinal değil. Yıkıldıktan sonra orjinaline uygun şekilde yeniden yapılmış ve ziyarete açılmış. Hemen yanında da medrese-i nuriye var. Kapı zilini çaldık ve Zonguldaklı olduğunu öğrendiğimiz bir arkadaş bize kapıyı açtı. İçeri girdiğimde çoğu öğrenci olan başka ziyaretçiler vardı. Görevli arkadaş öğrencilerin Bediüzzaman ve eserleriyle ilgili sorularını cevaplıyordu. Biz doğrudan müze gibi düzenlenmiş olan evin üst katına çıktık. Burada “Bediüzzaman ve Risale-i Nur nedir?” sorularına cevap verilen levhalar asılmış. Ayrıca elle yazılmış, teksir edilmiş ve matbaalarda basılmış Risale-i Nur eserlerinden nümuneler yer alıyor.

Bediüzzaman Müze Evi’ni gezdikten sonra ayrıldık ve Bediüzzaman’ın talebelerinden merhum Mehmed Feyzi Pamukçu ağabeyin kabrine gitmeye niyetlendik. O esnada ikindi ezanı okununca tekrar Nasrullah Camiine yöneldik ve namazı burada kıldıktan sonra Mehmed Feyzi ağabeyin mezarının bulunduğu mezaristana yöneldik. Kastamonu’da kime sorulsa Bediüzzaman Evi’ni ve Hasan Feyzi ağabeyin kabrini biliyor. Tabii ki Kastamonu’da yaşayanlar için ‘veli zat’ denildiğinde Hz. Pir Şaban-ı Velî Hazretleri de akla geliyor. Hasan Feyzi ağabeyin kabrini ziyaretten sonra Pir Hazretlerinin türbesini de ziyaret edip ruhlarına fatihalar gönderdik.

Mehmed Feyzi Efendiyi anlatan bir zayına şöyle denilmiş: “Feyzî Efendi, Bediüzzaman hazretlerine talebe olduktan sonra bambaşka bir mertebeye ulaşmış olarak, hayatının sonuna kadar Üstadından ve Nur Risalelerinden ayrılmadı. Öyle ki, Üstadının her hâlini kendine örnek aldı, Üstadının tabiriyle onu massetti. Hatta, evlerinin bahçesinde üstadının şereflendirdiği bölümü eve dâhil edip orada oturdu. İlmi, ahlakı ve Cenab-ı Hakk’ın kendisine verdiği çok yüksek manevi makamıyla daima ehl-i imandan hürmet gördü ve hürmetle yâd edilmektedir. Evli olmadığı yıllarda evini medrese-i Nuriye olarak kullandı ve birçok kimsenin Risale-i Nur hizmetinden nasiplenmesine vesile oldu.” (Turhan Karadere, kastamonur.com)

Tabii ki Kastamonu denildiğinde “Kastamonu Lahikası” ve orada yer alan Risale-i Nur düsturlarını hatırlamak lazım. Nur menzillerinden biri olan ve bu güzel beldeyi ‘ziyaret edilecek yerler’ arasına almakta fayda var.