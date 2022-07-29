Risale-i Nur kendini savunur

Kur’an tefsiri Risale-i Nur’un ve onun müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin bu milletin imanını muhafaza ve kuvvetlendirme noktasında ettikleri hizmeti görmezden gelenlere acaba ne denilebilir?

Milyonlarca insanın istifade ettiği Risale-i Nur Külliyatından istifade edemeyen ve hatta ‘dil’ini bahane ederek aleyhinde beyanlarda bulunanlar da çıkıyor. Onların iddiasına göre Risale-i Nur’un dili ‘ağır’dır ve anlaşılması da zordur. Peki, anlaşılması zor olan bir eseri gönüllü olarak okuyan milyonların olması ne ile izah edecekler?

Elbette Risale-i Nur eserlerinin kendine has bir dili, kendine has bir izah tarzı vardır. Fakat bunu ‘anlaşılmaz’ ilan etmek insaflar izah edilebilir mi? Hele hele, bu eserlerden istifade ederek mütedeyyin bir hayat sürdürenleri itham edecek şekilde “Anlamadıkları eserleri okuyorlar” demek ‘aydın’lara yakışır mı? Medem anlaşılmaz eserleri milyonlar okuyor, bu iddiayı öne süren ‘aydın’lar icabında bir araya gelsin ve ‘anlaşılır eserler’ yazsın ve onları da milyonlar okusun, olmaz mı?

Yüzlerce farklı konuyu izah eden bu eserlerin elbette hepsini herkesin anlaması kolay değildir. Bununla birlikte bu eserleri okuyup da istifade eden milyonların olması bu iddialara en tesirli cevap değil mi? Mesela, namaz kılmanın ehemmiyeti izah eden “Dördüncü Söz”ü anlaşılmaz ilan etmek mümkün mü? Bu kısa bahsi okuyarak istifade eden ve hatta namaza başlayanların olması Risale-i Nur’u perdelemek isteyenlere bir şey anlatmıyor mu?

Risale-i Nur’a perde olmak isteyenler arasında mütedeyyin olarak bilinen bazı ‘aydın’ların olması da ayrıca üzücüdür. Bunca itiraz edilmesi gereken kişi ya da fikirler varken, Risale-i Nur ve onun müellifini tenkide yönelmek isabektli bir hareket olmasa gerek.

Şunu da ifade etmekte fayda var ki, ‘yeni’ gibi görünen bu tenkitler yıllar önce yapılmış ve gerekli cevapları da almıştır. Dünyanın onlarca ülkesinde okunan, istifade edilen bir eser külliyatını güya yeni bir şey keşfetmiş gibi eleştirmek; eleştiri yapanları mahcup eder.

Okuyanlar bilir ki Risale-i Nur’un ‘zor anlaşılan’ bölümlerinin farklı bir izahı, yine Risale-i Nur’un başka bir eserinde vardır. Dolayısı ile iyi niyetle istifade etmek isteyenlerin bu eserleri anlamaması mümkün değil. Hem yüzlerce risaleden istifade eden milyonlarca kişinin varlığı ve bunların beyanlarının bazı ‘aydın’lar nezdinde hiç kıymeti yok mu?

Risale-i Nur ve oku okuyup istifade edenler meydandadır. Gerek Türkiye’deki ve gerekse dünyadaki ‘aydın’lara düşen bu eserleri iyi tahlil etmek ve anlamaya çalışmak olmalı. Yoksa bu eserleri ‘anlaşılmaz’ ilan etmek onlara bir fayda vermez. Ayrıca bu şekilde bir beyan, bu eserlerden istifade eden milyonlar tarafından fiilen reddedilmiş sayılır.

Bismillah diyerek bu eserleri anlayarak okumaya devam edelim inşallah.