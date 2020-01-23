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23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Seçim ve sistem

Faruk ÇAKIR
23 Ocak 2020, Perşembe
Seçimler her zaman sürprizleri barındırır. “Siyasette bir gün uzundur”un en önemli göstergelerinden biri de budur. Çok defa seçimler öncesi yapılan tahminlerin tam aksine neticelerin ortaya çıktığına dünya şahittir.

Görev süresinin dolmasıyla YSK Başkanlığı’ndan ayrılacak olan Sadi Güven, 7 yıllık görev süresi ile ilgili değerlendirmeler yapmış. YSK Başkanlığı’na 24 Ocak 2013’te 6 yıllık süre için seçildiğini hatırlatan Güven, daha sonra süresinin bir yıl uzatıldığını, 24 Ocak 2020’de 7 yıllık süresini tamamlayacağını hatırlatmış. Görevde bulunduğu sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldığını belirtmiş.

Türkiye’de seçimlerin zor geçtiğini, kolay bir seçim bulunmadığını söyleyen Güven, “Türkiye’de demokrasinin tesis edildiği yer YSK. Burada seçimler ne kadar sağlıklı tamamlanırsa gelecek günlerde siyaset ve ülke o kadar rahatlar. Seçimleri yapan da seçimlerde yarışan da siyasî partilerdir. Biz seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik” değer-lendirmesinde bulunmuş. (AA, 21 Ocak 2020)

Siyasî partilerin sandığa sahip çıkması gerektiğine işaret eden Güven, şöyle devam etmiş: “Bundan sonra da seçimler sağlıklı gitsin isteniyorsa, siyasî partilerin sandığa sahip çıkması ve üyelerini bizimle birlikte eğiterek sandığa vermesi gerekir. Siyasî partilerin seçim sahasındaki sandık kurulu sonuçlarını kontrol edebilmeleri açısından dünyada ilk kez sadece bizim yaptığımız tarama usûlünü getirdik. Sayım döküm cetveli sahada alındıktan sonra sandık sonuç tutanaklarını ve ilçe birleştirme tutanaklarını YSK’ya geldiği saniyede siyasî partilerle paylaştık. Bu da sahada yapılmış hataya itiraz etme imkânını sağladı.”      

Önümüzdeki seçimlerde yapılması tavsiye edilen uygulamalar da şöyle: “Biyometrik kimlik uygulamasına bizim de geçmemiz gerekir. YSK buna hazır. Oy kullanmaya gelen kişinin biyometrik kimliğini gösterdiğinde, bilgisayarla kimin oy kullanmaya geldiğini müşahitlerin, sandık kurulu üyelerinin, vatandaşların kontrol imkânı olacaktır. Biyometrik kimlik uygulamasının bir an önce tamamlanması gerekir. Yurt dışında bu rahat bir şekilde kullanılıyor. (...) Tartışmalar, tenkitler, hakaret düzeyine ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır. Sistemin gelişmesi açısından siyasî partilerin, bilim adamlarının tenkitlerini dikkate alıyoruz. Herkesten öğreneceğimiz çok şey oluyor. Bugün bu hâle geldiysek olumlu tenkitlerin de faydası var. Tenkitlere hiçbir zaman alınmadım, alınmıyorum, faydalı bile görüyorum. (...) Yasal değişiklik yapılırsa halk oylamasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde mekândan bağımsız, vatandaş seçim günü neredeyse orada oyunu kullanabilir. Yasal değişiklik gerçekleşirse YSK böyle bir uygulamayı yapmaya hazır. Altyapımız hazır. Türkiye’nin artık bunu düşünmesi gerekir. Yapamadığım şeylerden birisi de bu. Bunu yapmak gerekir.”

Muhalif fikirlere ve tenkide kapalı bir sistemin gelişmesi zaten mümkün olmaz. Hakaret seviyesine ulaşmayan tenkitleri ‘bedava akıl’ olarak görüp bundan istifade etmek çok isabetli bir bakış açısı değil mi? Tenkitlerin ‘faydalı’ bulunması da aynı şekilde.

Türkiye’yi idare edenler de hayata ve siyasete bu gözle baksa muhtemeldir ki pek çok sıkıntı çok daha kolay aşılır. Hem seçim hem sistem hem de ‘geçim’ çok önemli vesselâm.

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