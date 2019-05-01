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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Üç güzel haber

Faruk ÇAKIR
01 Mayıs 2019, Çarşamba
Güzel haberler bir adım daha atmadan, olumsuz haberlerin dünyayı dolaştığı bir çağdayız.

Hemen her ülkeden, her bölgeden, her şehirden duymak istemediğimiz haberler kulağımıza çalınıyor. Düşünün ki bazı gazeteler ilgi çekiyor diye ‘polisiye haberler’e bir, bazen iki sayfa yer ayırıyor. Polisiye haber denilen de ekseriyetle kavga, gürültü, yaralama ve bazen de daha fena konularda oluyor.

Bir günde üç güzel haber duyunca, bunları paylaşmanın ‘iyilikleri yaymak’ anlamına geleceğini düşündük. Haberlerin öznesinde Türkiye’den gurbete gidenler var.

İlk haber İsveç’ten: İsveç’in başşehri Stockholm’ün Upplands-Bro ilçesinde, yılın en sevilen esnafı ödülü, 57 yaşındaki Türk asıllı Faruk Yıldız’a verildi. Yıldız, Stockholm’ün Upplands-Bro Belediyesi tarafından düzenlenen ve kazananın halkın oylarıyla belirlendiği yarışmada, en fazla oyu alan aday oldu. Yıldız, 36 yıl önce İsveç’e geldiğini anlatarak, ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldız, “Türkiye’den gelip, 36 yılda binlerce İsveçlinin güvenini ve kalbini kazanmaktan dolayı ikinci kez beni bu ödüle lâyık gördüler. Bundan dolayı gurur duydum” ifadesini kullandı. Belediye Başkanı Fredrik Kjos da tebriklerini sunduğu Yıldız’ın ödülü hak ettiğini kaydetti. Yıldız’ın, ilçede herkes tarafından tanındığını vurgulayan Kjos, “Faruk, esnaflığın yanı sıra ilçede gençlerin ve ailelerin sorunları ile yakından ilgilenen ve herkesin sevdiği bir kişilik” diye konuştu. (AA, 27 Nisan 2019)

İkinci haber de yine İsveç’ten: İsveç’te cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçliye havalimanında kendi kredi kartını veren Türk taksi şoförü Ömer Temel, örnek davranışından dolayı Enerji ve Dijital Kalkınma Bakanı Anders Ygeman tarafından tebrik edildi. Stockholm’de bir radyo programında Ömer Temel ile buluşan Ygeman, Ömer’in İsveç toplumuna iyi bir örnek olduğunu söyledi. Haberi duyduğunda çok memnun olduğunu aktaran Ygeman, “Ömer Temel gibiler sayesinde daha güçlü ve daha sıcak bir toplum inşa ederiz. Kendisine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Toplumun geldiği nokta itibarıyla küçük bir iyiliğe bile oldukça aç görüntü verdiğini ifade eden Temel, “Demek ki İslâmiyet’in bize ve Türk toplumuna öğrettiği kazanımları ufak da olsa uygularsak gönlünü feth edemeyeceğimiz kişi kalmaz’’ diye konuştu. İsveç vatandaşlığı da bulunan Ömer Temel, geçen hafta, yurt dışına çıkmak üzereyken cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine kredi kartını vermiş, ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheter olayı manşetten duyurmuştu. Temel, sosyal medyada kahraman ilân edilmişti. (AA, 26 Nisan 2019)

Son haber Hollanda’dan duyuldu: Hollanda’da 82 yaşındaki Zehra Türker’e uzun yıllar yaptığı gönüllü çalışmalarından dolayı kraliyet nişanı verildi. 1997 yılından beri Hollanda’da farklı gönüllü çalışmalarda bulunan Türker, kraliyet nişanını Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke’nin elinden aldı. Hollanda’da uzun yıllar farklı şehirlerden topladığı yardımları, Türkiye’de farklı kurumlar aracılığıyla muhtaç olan kişilere ulaştıran Türker, yaptığı çalışmalarla iki ülke arasında köprü oldu. Uzun yıllardır Hollanda’da yaşadığını belirten Türker, “Böyle bir ödül alacağımı beklemiyordum, ama bu yaptığım iyiliklerin karşılığının bir gün ödüllendirileceğini biliyordum” dedi. (AA, 26 Nisan 2019)

Bu 3 güzel haberin sayısı artıp 300 olduğunu düşünelim. Türkiye için bundan daha büyük reklam, daha iyi diplomasi, daha iyi haber olabilir mi?

İşin özü, İsveç Kalkınma Bakanı Anders Ygeman tarafından ödül verilen Ömer Temel’in tesbitinde: “Demek ki İslâmiyet’in bize ve Türk toplumuna öğrettiği kazanımları ufak da olsa uygularsak gönlünü feth edemeyeceğimiz kişi kalmaz.’’

Gönüllerin fethi övünme ve boş konuşmalarla değil, “Doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu yaşamakla” mümkün vesselâm.

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