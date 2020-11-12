"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Uzmanları dinlemeyelim mi?

Faruk ÇAKIR
12 Kasım 2020, Perşembe 01:14
Üzülerek ifade etmek gerekir ki virüs salgını tahminlerden daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Salgının geride bıraktığımız yaz aylarında sona ermesi bekleniyordu, ama bütün dünyada tam tersi oldu ve ‘ikinci dalga’ya tutulduğumuz ifade ediliyor.

Acaba Covid-19 salgını karşısında yapmamız gerekenleri tam olarak yapabildik mi? İdarecilerimiz her fırsatta “Her şey kontrol altında” dese de ortaya çıkan tablo bu soruya ‘evet’ cevabını vermeyi zorlaştırıyor. Şunu da ifade etmek gerekir ki bu salgına karşı bir kişinin tedbir alması yeterli değil. Hepimiz, 80 milyon insan birlikte tedbir almak durumundayız. Ancak idarecilere düşen başka bir görev daha var: Tablo tam olarak ortaya konulmalı ki işin mahiyeti ve ciddiyeti anlaşıldı. Bunun yapıldığını söylemek de kolay değil. Hatırlanacak olursa en baştan itibaren “Biz bu salgını yeneriz. Her türlü tedbiri aldık. Yeterli imkânlara sahibiz. Avrupa ve dünyada salgına karşı bizim kadar başarılı mücadele veren yok. Avrupa öldü, dünya bitti, harikalar ortaya koyuyoruz” anlamına gelen sözler, tavırlar ve tablolar ortaya konuldu. Peki, aradan aylar geçtikten sonra aynı tavırlar bugün sergilenebilir mi? Sergilense insanlar itibar gösterir mi? İdareciler bunu da sorgulamalı ve hesaplamalı değil mi?

Sağlık meselesinin ehemmiyetini tartışmaya gerek yok. Aynı zamanda bu salgına karşı tedbir almanın kolay olmadığı da belli. Mesele, karşımızdaki derdin mahiyetini ve büyüklüğünü bilmek, kabul edip gerçekçi tedbirleri almak olmalı.

Virüse karşı verilen mücadelede en çok sıkıntı çekenlerin başında da sağlık çalışanları geliyor. Elbette millet de bunun farkında ve sağlık çalışanlarına moral olsun diye ‘alkış programları’ da yapıldı. Ancak sağlık çalışanları ve uzmanlar, ikazlarının gereği gibi dikkate alınmadığı yönünde kanaate sahipler. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Salı günkü (10 Kasım 2020) beyanında şu bilgi vardı: “Bugün tesbit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız.” (AA)

Evet el ele verip “Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız” ama bunu nasıl yapacağız? Her halde bu tesbite ve bu talebe itiraz eden olamaz. Hasta sayısını azaltmak için gerekli adımlar vaktinde ve zamanında atılabildi mi? Bu hususta uzmanlar, sağlık çalışanları dinlendi mi? İdareciler gönül huzuruyla ‘Evet, dinlendi ve gerekli adımlar atıldı” diyorsa mesele yok. Fakat bazı sağlık çalışanları böyle düşünmüyor. 

Şu serzenişe ne denilecek: “2 haftadır kliniğimde, göz hastaları değil Covid hastaları yatıyor artık! (...) Kısa konuşayım: Ekiplerin fiziksel ve moral güçleri çok zayıflamış, kritik bir noktaya inmiş durumda! Teknik tabirle ‘Tükenmişlik Sendromu’ yaşıyorlar! 

(...) İçinde bulunduğumuz durumun daha fazla sürmesi veya 3-5 ay içerisinde gelecek bir 3. dalganın ya da 1. dalganın 3. pik’inin (çıkış, zirve) gerçekleşmesi halinde bu sistemde bu personelden ayakta kalacak olanlarla yeterli hizmetin verilmesi mümkün gözükmüyor! (...) Ben yine de bir insan ve akademisyen olarak vicdaniî görevimi yapayım: Özellikle idarecilerimizin ve de halkımızın aklını başına alması, tedbirleri, ekonomik ya da başka sebeplerin önüne geçirip çok, ama çok daha sıkı uygulaması gerekiyor!” (Prof. Dr. Şaban Şimşek, facebook sayfası, 9 Kasım 2020)

Lütfen tedbiri elden bırakmayalım ve bu hususta birbirimizi ikaz edip, teşvik edelim. Ve tabiî ki kavli duâyı da unutmayalım: Allah’ım bizi her türlü musîbetten muhafaza eyle. Amin.

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya'da seçim konusunda anlaşıldı

    İbre seçime dönüyor

    Gazetecilik bu değil

    Hırvatistan'la 3-3 berabere kaldık

    Biden'ın kabinesi konuşulmaya başladı

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Kovid-19 genelgesi

    Son 24 saatte 2693 vatandaşa daha hastalık tanısı konuldu

    ABD'de son 24 saatte 1446 ölüm ve 144 bin yeni vaka!

    'Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceğiz'

    Avrupa basını 'Dağlık Karabağ'ı böyle gördü

    Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada karar

    Albayrak haberini Erdoğan engellemiş

    Adalet yoksa kaos olur

    İsrail hapishanelerinde salgına yakalanan Filistinli sayısı 131’e yükseldi

    Erdoğan'dan 'Berat Albayrak' açıklaması

    Dolar 8'in altına düştü

    Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    Rusya'dan 'Sputnik V' aşısı hakkında önemli açıklama

    Zonguldak'a giriş için HES kodu zorunluluğu

    Oruç Reis'in çalışma süresi uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hangisine itibar edelim?
    Genel

    İbre seçime dönüyor
    Cevher İLHAN

    “Şahsîleştirilmiş politikalar”ın akıbeti…
    Ahmet BATTAL

    Sistemsizliğin mimarları, ses verin!
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımızı yenilemeyecek miyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Ekonomik krize sebep israf! Çare: İktisad!
    Risale-i Nur'dan

    Zaman, mekân sohbetimize mâni olamaz
    Faruk ÇAKIR

    Uzmanları dinlemeyelim mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuma-yazma kampları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.