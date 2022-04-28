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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yine sağlık

Faruk ÇAKIR
28 Nisan 2022, Perşembe
Sağlık sistemiyle ilgili az konuşulan, ama insanların sıkıntı çektiği konulardan biri de hastanelerdeki ‘yoğun bakım’ ünitelerindeki durumdur. Özel hastaneler biraz daha farklı olsa da, ‘yoğun bakım’da hastası olanlar ekseriyetle hastalarından yeterli bilgi alamadıkları yönünde şikâyetçi olurlar.

Tabii ki adı üstünde ‘yoğun bakım’larda yatan hastaları her isteyenin görmesi mümkün değil. Ancak bu hususta, biraz daha esnek olmak mümkün olmaz mı?

Elbette yoğun bakımlar söz konusu olduğunda mesele sadece hastaları görmek ve bilgi almakla sınırlı değil. En çok konuşulan konulardan biri de bu servislerdeki mahremiyet konusudur. Elbette mesele enine boyuna konuşulup bir hal çaresi bulunmalı.

Sosyal medyada paylaşılan bir mesajda bu sıkıntı şöylece dile getirilmiş: “Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul Başakşehir (...) yoğun bakım hastalarının üzerlerini lütfen uygun bir örtü ile örtün, anneden doğdukları gibi çırılçıplaklar bu manzarayı ölene kadar unutamayacağım. Bizler inançlı insanlarız ölülerimizi bile kefenliyoruz. Lütfen Sayın sağlık bakanım @drfahrettinkoca @saglikbakanligi yetkililer, hastaları ve hasta yakınlarını üzen bu tabloyu düzeltmenizi rica ediyorum teşekkürler.” (@sinbat__, 20 Nis 2022)

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bu mesajı cevaplandırırken şöyle demiş: “Merhaba, Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz... Şikayetinizle ilgili incelemelerimizi gerçekleştirebilmemiz için adınız, soyadınız ve telefon numaranızı ve de hasta bilgilerini mesaj yoluyla iletebilir misiniz? Sağlıklı günler dileriz.” (@camsakurasehir, 20 Nisan 2022)

Konu sosyal medyada gündeme gelince tartışmanın daha eskilere dayandığı da anlaşılmış oldu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş, 2021’de yazdığı bir mesajda aynı konuyu gündeme taşımış ve şöyle demiş: “Bayan bir yakınım beş gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. Ömrü boyunca mahremiyet değeri için yaşamış biri olarak yoğun bakımdaki mahremiyet ihlali kendisini yıkıma uğratmış. Yoğun bakımlarda bu hassasiyetleri gözetecek bir ortamda sağlık hizmetleri vermek mümkün değil mi?” (@altintasme, 16 Eyl 2021)

Gerçekten, “Yoğun bakımlarda bu hassasiyetleri gözetecek bir ortamda sağlık hizmetleri vermek mümkün değil mi?” sorusuna idarecilerin ve ehil olanların ikna edici bir cevap vermesi gerekmez mi? Konu sosyal medyada tartışılınca bazıları “Sağlık konusunda bunlar melese edilmez” demeye getirmiş. Niçin mesele edilmesin? Mahremiyete uygun şekilde bir sistemin kurulmasında teknik bakımdan ve sağlık açısından ne mahzuru olabilir?

Aynı şekilde sünnete uygun olarak sakal bırakan ve icabında kendisine ve ailesine haber verilmeden ‘yoğun bakına girdi’ diye sakalı kesilenler oluyor. Bazıları için bu bir mesele olmayabilir, ama mesela 90 yaşında bir ‘alim’ için bu dert olur. Geçenlerde genç bir hoca, beyin ameliyatı öncesi sakalları kesildiği için “Bu durum benim psikolojimi bozdu” diye dert yanıyordu.

Velhasıl hastaları ve yakınlarını dinlemek ve dertlere çare bulmak idarecilerin vazifesi...

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Yorumlar

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  • Mehmet Kuloğlu

    28.4.2022 12:32:50

    Şu kepaziliğe bir bakın. Rusyada bile bu durum yaşanmaz. Iffet gitmiş haya perdesi yırtılmış. Nedir bu zulüm böyle.

  • Abdurrahman

    28.4.2022 10:46:47

    Önemli bir konu, bir İslam ülkesinde buna mutlaka bir çözüm bulunmalı

  • S.topuz

    28.4.2022 00:32:25

    Yoğun bakımındaki bahsettiğiniz mahremiyet meselesinin yanında , birde buralarin aşırı bir şekilde devamlı soğutulup, öylece hastalara yorgan dahi örtmeden günlerce eziyyet edercesine tedavi etmeleri çok abes ve zülümdür. Sağlıklı ve genç insanlar bile uyku faslına geçince, üşümekten üzerine yorgan veya battaniye örtmek zorunda kalıyor. Bu nasıl bir uygulamadır. Birisi izah etsin varsa bir izahı. Avrupada da var yoğun bakım tedavisi. Buralarda niye aynı uygulamalar yok?

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