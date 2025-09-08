"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Sakın korkma yiğidim!

Faruk RİFAİOĞLU
08 Eylül 2025, Pazartesi
Zaman akıp giderken hangi duygular, hangi düşünceler istila eder gönlümüzü ve aklımızı.

Gelecek korkusu mu, yaşamı anlamlandıramama korkusu mu? Sağlığımızı yitirme korkusudur belki de. Belki bir doğal afet korkusudur bizi ara ara düşünceye sevk eden ya da kim bilir yaşlanma, yalnız kalma ve kimsenin olmadığı bir odada ölme kaygısıdır bizi korkutan.

Ben kendi adıma dönem dönem bir kısmını yaşadığım belki bir kısmı sizin de yabancı olmadığınız duygulara, düşüncelere kapılırım. İnsanoğluna muhtaç olma korkusunu çok derinlerimde hissettiğim olur. Hele de böyle bir zamanda muhtaç olma… 

Gelmesinden korktuğum geleceğin, geldiğinde beni ‘’zaman ve mekân’’ denen kavramın içinde bulamaması ihtimalini düşünüp korktuğuma üzülmeye başlarım bu defa. “O zaman da boşuna korkmuş olmaz mıyım?” diye sorarım kendime. Nevrotik bir durumdur yaşadığım.

Öyle anlar olur ki saygı duyduğum düşünürlerin, yazarların, mantıkçıların eserlerine göz gezdirip bu konularla ilgili eserleri okuyunca, her birisinin kendisine has duyguları ve düşünceleri beni sakinleştirip yol göstereceği yerde, yeri gelir tespitlerinin, anlattıklarının, iyi bildiğimi zannettiğim yolları dahi karıştırmama sebep olduğunu hissederim. 

Onların yönlendirmelerinin, fikirlerinin, düşüncelerimde dağınıklığa sebep olmasından, beni olduğum yerde bırakmasından, güvene değil korkuya sevk etmesinden korktuğum olur.

“Yol göstereni’’ doğru çalışmayan bir göstergenin bizi yanlış yollara sevk etmesi gibi, tamamen yanlışa yönlendirildiğimi fark ettiğimde, ‘’Yol gösteren’’ kullanmanın yanlış bir karar olup olmadığını düşünmeye başlar, ‘’senle de olmuyor, sensiz de olmuyor’’ sendromu yaşarım. 

Başkalarını anlamaya çalışma yolunda ilerler ve doğruyu, güzeli bulmaya çalışırken Nasreddin Hoca’nın ‘’Sen de haklısın’’ fıkrasında anlattıklarını yaşadığımı hissederim, kimi zaman. 

Kimi zaman, kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelip aracıma çarpan bir sürücüye hatanın tamamının neden hata yapana verilmediğini sorduğum trafik polisinin, ‘’Senin burada bulunman başlı başına sorumlulukta pay sahibi olman için yeterlidir.’’ şeklindeki cevabını hatırlarım.

Adam doğru söylüyor, ‘’Yeryüzünde bulunmak bile başlı başına bir sorumluluk’’ demekten kendimi alıkoyamam. 

Zaman akıp giderken korkularım canlanır yeniden.

’’Kadere iman eden, kederden emin olur...’’ kudsî düsturu çıkar karşıma.

Beni benden fazla düşünen Yaratıcının varlığı rahatlatır beni. Korkularım kaybolur, dinginleşirim. 

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"

    Zelenskiy: Trump, Alaska'da Putin'e 'istediğini verdi'

    Milli Takım, İspanya'ya farklı yenildi; üçüncü sıraya geriledik

    Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ederek sürgün ettik

    Japonya Başbakanı İşiba'dan istifa kararı

    Uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılacak

    474 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Gazze’de eğitim soykırımı

    Balıkesir'de aynı gün içindeki 3 deprem hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Eşit şartlarda eğitim her öğrencinin hakkı

    Dünyada gıda fiyatları durağan, Türkiye’de artışta!

    Okul çevresi güvenliğine dikkat!

    İktidar akılla bağını kopardı

    Kavgayı bırakın, karnı aç çocuklara bakın

    Dayattıkları kadar demokrasiye rıza göstermeyeceğiz

    Deprem afetine uğrayan Afganistan'dan kış öncesi yardım çağrısı

    2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor

    "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere"

    Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkması 10 Eylül'e ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Milli Takım, İspanya'ya farklı yenildi; üçüncü sıraya geriledik
    Genel

    Zelenskiy: Trump, Alaska'da Putin'e 'istediğini verdi'
    Genel

    "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.