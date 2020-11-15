Abdest, hijyen ve korona

Koronavirüsü ile mücadele için uymamız gereken üç temel kural vardır.

Bunlar; sosyal mesafe, maske ve hijyendir.

Bilim adamlarının ısrarla üzerinde durduğu bu üç kurala bizler de dinî bir vecibe kabul edip gönüllü olarak uyalım. Bu hastalığı ağır geçiren ve iyileşen biri olarak derim ki: “Koronavirüsü ile mücadele için; kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım.”

Sosyal mesafe ve maske konusu net olduğundan hijyen konusunu incelemeye çalışalım. Hijyen; sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamaların tamamı olarak tanımlanır. Hijyene biz nezafet deriz. Nezafetin zıttı ise necasettir.

Necaset nedir? İnsan ve hayvan pisliği, leş, kan, alkol, mikrop, zararlı bakteriler... dinen necis olan pisliklerdir. Bu minvalde insan sağlığını etkileyen ve bulaştırıcı olan bütün mikrop ve bakterilerle beraber KORONA’ya da necis diyebiliriz.

Dinimiz temizliği “imandan bir parça” veya “imanın yarısı” olarak kabul ettiği gibi, kıldığımız namazın ve yapılan Kâbe tavafının geçerli olması için de “hadesten ve necasetten” temiz olmamız ister.

Korona ile mücadelede hijyen şart olmakla bereber, su ve sabun varken dinimizin necis saydığı alkolle dezenfekte, ne kadar caiz ve bilimsel olarak ne kadar doğrudur?

İşin uzmanına kulak verelim. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emine SÖNMEZ:

“Alkol bezli el dezenfektanlarının (kolonya vb.) veya diğer kimyasal el dezenfektanlarının su ve sabuna erişilmediği durumlarda kullanılması gerekir ve imkân bulunduğunda hemen eller sabunla yıkanmalıdır. El dezenfektanları sabunla yıkamanın yerini tutmaz, geçici bir önlemdir. Ayrıca; aşırı kullanımı zararlıdır.”

“Bunlar antimikrobiyal direnç gelişimini arttırarak dirençli bakteri, virüs, mantar enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bu dirençli mikrop enfeksiyonları da ölüm oranları yüksek ciddî hastalıklardır. İlâve olarak el dezenfektanları; cildi kurutabilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir, kas sağlığını tehdit edebilir, astımı tetikleyebilir, kronik cilt hastalıkları, egzamalara sebep olabilir, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir.”

Biz bildiğimiz doğrulardan şaşmayalım. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım.

Su ve sabunu bol kullanalım. Doğru temizliğe önem verelim. Daha net ifadeyle abdestimizi sünnetleri ile beraber günde en az beş defa alalım. Selâm ve duâ ile.