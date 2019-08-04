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4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Kurban ve kurbanlıklar

Fatih Yokuş
04 Ağustos 2019, Pazar
Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban avcıları harekete geçer. Birilerini nasıl kandırırım, parasını alırım ve de bu pastada en büyük payı nasıl kaparım hesabını yaparlar.

İşin ibadet bölümü, hayır ve hasene kısmı umurlarında değildir. O zaman bizler de bunlara dikkat etmeli onların avı olmaktan kendimizi korumalı ve diğer Müslümanları uyarmalıyız.

Kurban ibadetini adabına, usûlüne ve dinen şüpheye muhal bırakmayacak biçimde icra etmek gerekir. Yoksa “Kaş yapayım derken göz çıkarmak” misali kurban keseyim derken kurbanlık oluveririz. Sevap kazanacağız derken günaha girebilir; dost, komşu, fakir ve ailemizi sevindirelim derken bazı firmaları sevindiririz.

Bankaların işin içine girmesi, kredi vermeleri, kredi kartına taksit, peşin de indirim gibi reklâmları ise çok dikkat etmemiz gereken bir husustur.

İslâmî değerlere önem vermeyen, içlerinde içki ve domuz eti de satan bazı marketler zinciri veya firmaların, kurban kesme işine girmeleri, trajikomik ve buralara kurban siparişi verenlere ise acınacak bir durum söz konusudur.

Etin kilosu 40-50 arası olduğu günümüzde 14-16 kg. et taahhüdü ile bin lira ve üstü kurban siparişi almaları etin kilosunu 75 ve üstü bir fiyatla satmaları demektir. İbadet ile adeti, kurban ile et arasındaki farkı bilmeyenler, kurban keseyim derken kendileri kurban oluyorlar. Kurban! siparişi veren kesim, manen ve madden zarara uğramış oluyorlar. Kasaba gidip etlerini alsalar daha fazla kâr edecekleri bir gerçektir.

Peygamberimiz (asm):

“Allah içkiye, onu dağıtana, içene, üzümünü sıkana, sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lânet etsin.” (Tirmizi, Bûyu, 58)

Dini bilmemek, cahil olmak ve işi ehline sorma gereği duymamak kandırılmış durumuna düşme söz konusu olabilir.

Haberlerde bir yetkili “Kredi kartı ve taksit imkânı...” ile kurumuna kurban bağışı talep etmesi çıkar ve menfaata dinî değerlerin nasıl kullandığına bir delildir. İçki satışı yapılan marketlere kurban siparişi vermek ise; eti pahalıya alma, ibadetten mahrum olma ve belki de günaha girme ihtimali yüksek olan akla ziyan bir davranıştır.

Bazı kurum, kuruluş, işletmeler de bankalara para yatırma ve vekâlet verme yolu ile kurban bağışı talep etmektedir. Bu tür kuruluşların devletten yetki almaları, devletin kurumu olmaları, dinî bir hizmet yapmalarının önemi yoktur. İbadetin kabulü devletin iznine veya yetkisine bağlı olmayıp Allahın rızasına uygunluğudur. Bana sorarsanız bu tür yerlere kurban bağışlayacağınıza kurbanı kesmeyin derim.

İbni Mes’ûd (r.anh) şöyle dedi:

Resûlullah (asm); “faiz alana da verene de lânet etti.” 1

Allah adına, Peygambermizin (asm) sünnetine ve ibadet amacıyla yapılan bir işi Allah ve Resulü (asm) ile savaş olan faiz işleyen bir kurum ve kuruluşu aracı yapmak. “Bu ne perhiz ve bu ne biçim lahana turşusu.” misali gibidir.

Din; Allah tarafından indirilmiş, helâl ve haramı belli edilmiş, tam ve noksansızdır. Ekleme veya çıkarma kimsenin haddi ve de hakkı olamadığı gibi, yapanlar ise Allah ve Resulüne (asm) asi olan Cehennem ehlinden başkası değildir.

Kurban ibadetini icra ederken; faiz, içki ve dolandırma ihtimali olan yerlerden uzak durmalı, ibadetimize içki satışı ve bankaları aracı yapan yerlerden kaçınmalıyız.

Selâm ve duâ ile.

Dipnot:

1- Müslim, Müsâkât 105-106.

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