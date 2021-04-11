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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Mehmet Kutlular için

Fatih Yokuş
11 Nisan 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi, Nur Cemaati’nin mümtaz şahsiyeti ve Risale-i Nur hadimi Mehmet Kutlular 6 Nisan 2021 Salı günü 83 yaşında vefat etti.

Dik duruşu, haksızlığa karşı ses vermesi, iman ve Kur’ân’a hizmetkârlığı en önemli karakteriydi. Hakkı anlatmak, Hak’tan yana olmak, bedel gerektiren ve sabrın doruk noktasının test edildiği bir davranıştır. O bu testi başarıyla geçmiş, dâvâ ve istikametinden şaşmamış son nefesine kadar dik durmasını bilmiştir.

1990 Kocatepe Mevlidi için göz altına alınmış. 28 Şubatta “Deprem İlâhî İkazdır” sözünden dolayı hapse atılmıştı. Özellikle sevgili kızına kurulan tuzak ve sonrası yaşanan olaylar ve medyada linç girişimi, bir babanın yaşayabileceği en çetin imtihana maruz kalmış, sabır ve şükür ile bu badireleri Allah’ın izniyle atlatmasını bilmişti.

Dünya fani, ölüm hak, Mahkeme-i Kübra bir gerçektir. “Her nefis ölümü tadacak” fermanıyla, günü ve zamanı geldiğinde berzah âleminden başlayan yolculuğumuz; dünya hayatı için son çıkış kapısı ölüm ve kabirdir. Ancak dünya imtihanının bittiği, sonuçların değerlendirildiği, ölüm ve kabir; ahiret yurdunun giriş kapısı. Kıyametin kopması ve Mahkeme-i Kübra’da ise adalet terazisinin kurulması “boynuzludan boynuzsuzun hakkının” alındığı ve zalimin ceza, mazlumun hakkına, ehl-i iman ve tövbe sahiplerinin dostlarına kavuştuğudur.

İnşaallah Kutlular Abi dünya imtihanını başarıyla geçmiş dostlarına kavuşmuştur. Onunla bir defa tanışma fırsatım oldu. 1990’li yıllardı, aralarında Ahmet Bozkurt, İrfan Yıldırım’ın da bulunduğu Diyarbakır’dan bir gurup arkadaşla beraber Van’daki Bediüzzaman Mevlidi’ne gitmiştik.

Müsait bir zamanda heyet olarak onu ziyâret etmiştik. Tek tek ilgilendikten sonra elimi tuttu ve bana “Ne iş yapıyorsunuz?” dediğinde ben “İmam-hatibim” dedim. Benimle uzun bir konuşma yaparak şöyle dedi: “Bu dâvânın asıl sahibi siz olmalısınız. Okumak, anlamak, yaşamak sizin için yeterli değildir. Bir de anlatmanız gerekir. Bediüzzaman sizin meslekten gelme ve asrın en büyük hastalığının iman olduğunu teşhis eden ve bu hastalığın yegâne tedavisi olan Risale-i Nur reçetesi yazan zat. Ahireti, dünyayı ve ahiret ile beraber dünyanızı kazanmak için günümüzde Risale-i Nur’a ihtiyaç var ve bu ihtiyacı halka sunacak en ziyade hocalar yani sizlersiniz...”

Uzun bir sohbet etmesi beni çok etkiledi. Yeni yeni okuduğum Risale-i Nur’u bir başka aşkla okudum. Külliyatı bitirdim. Bir daha bir daha okumaya, ders almaya, ders dinlemeye ve bildiklerimi anlatmaya gayret ettim. Allah ahirete göçmüş bütün yakın ve uzak akraba ile beraber Mehmet Kutlular’ı da Cennetine koysun inşallah.

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