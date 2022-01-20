Hekimoğlu İsmail’le hatıralarım

Ömer Okçu, namı diğer Hekimoğlu İsmail ile 1965 yılında İstanbul Süleymaniye 46 No’da tanıştık. O yıllarda Babıali’de Sabah Gazetesi’nde tefrika halinde Minyeli Abdullah çıkıyordu, biz de merakla takip ediyorduk.

Minyeli Abdullah romanı Mihrab Yayınevi tarafından basıldı, çok tutuldu. Bazı Risale-i Nur veremediğimiz kimseler vardı. Bu romanı onlara vererek hizmeti tanıtıyorduk.

Ömer Abi İttihad Gazetesi’nde de yazıyordu. Çok severek onun ve Ahmet Hocanın yazılarını okuyorduķ.

Ben de Yeni Asya’da yazı yazıyordum. Ancak evde müsvedde yazıp gazetede daktilo ediyordum. Ömer Abi “Böyle olmaz, sana bir daktilo verelim, evde yaz getir” dedi. Eski bir daktilo verdi, tamir ettirdim ve kullandım. Ayrıca “Her yazı başına 75 TL ödeme yapalım” dedi. Mehmet Kutlular Abiyle görüştü ve öyle oldu. Ben de rahatladım.

1975 yılında Yeni Asya’dan ayrıldı. Çok üzüldüm. Fakat kendisiyle yine müşterek toplantılarda birlikteliğimiz oldu. Timaş’ı kurdu. Orada sohbetler oluyordu. Görüşüyorduk.

Eyüp Sultan’da bir sabah namazında felç geçirdi. Doktor vardı. Hemen müdahale edildi. Son yılları sıkıntılı geçti. Fakat hiç şikâyet etmiyordu. Dört dörtlük bir Müslümandı. Mekânı Cennet olsun.