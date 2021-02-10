Geniş etkili ilaç: Kırmızı pancar

Dünya hayatının bitmeyen koşturmalarında, aşırı yorulan ve hastalıklarla yıpranan zayıf insan vücudu ancak ilâhî desteklerle, yüksek performans kazanabilir.

İnsanlara yapılan bu güç ve enerji transferi, mu’cize gıda kaynakları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu gücün depolandığı İlâhî hikmetler hazinesi olan toprakaltı laboratuvarında hazırlanan bitki reçeteleri, her canlının ihtiyacını bilen ALÎM (cc) bir kudretin eliyle, muhtaç insanlara REZZAK (cc) cömertliğiyle, hediye olarak göndermektedir. Bu mu’cize hediyelerden birisi de, her yönüyle şifa ve deva kaynağı bir ilâç olan kırmızı pancar nimetidir. Bunda saklanan sırları anlamaya ve faydalanmaya çalışarak, sağlığa güçlü bir destek sağlamak gayesiyle ve dikkatli bir gayretle aramaya çalışacağız.

Toprağın karnında zerre kadar bir tohuma hayat verilerek, canlı kılınması ve hayranlık uyandıran mor bir renkte yaratılan kırmızı pancar mu’cizesi, sağlığın korunması ve hastalık hallerinin tedavisi için, gönderilen bir HEDİYE-İ RAHMAN’dır. Yüksek antioksidan maddelerin depolandığı kırmızı pancar nimetindeki “Vitaminler, mineraller ve diğer bileşenlerin sağlığımızın korunmasında, temel rol oynadığı biliniyor. Kalp ve damar hastalıkları bakımından yararlı olduğu bilinmektedir. Pancar kökünün nitratlar bakımından zengin olduğu ve nitrik oksit vücutta birçok fizyolojik olayda rol oynayarak, kan akımını ve kasların kasılmasını düzenler, glikoz ve kalsiyum dengesinde görev alır. Vücut performansındaki artışı gerçekleştirmek amacıyla, günde yarım litre pancar kökü usaresinin (suyu), 4-6 gün süreyle uygulanması ile hafif yorgunlukta egzersiz programı uygulanan kişilerde, oksijen tüketimini azalttığı, ağır egzersiz uygulanan kişilerde ise, yorgunluğu belirgin şekilde geciktirdiği bildirilmektedir.” 1

Kırmızı pancar nimeti A, C, E, K ve B grubu vitaminlerinden ve zengin mineral yapısıyla, vücudun iskelet sisteminde “Kalsiyumun kemiklerde depolanmasını sağlamaktadır. Ayrıca kemikleri güçlendirmek için, en sağlıklı takviyeler olan magnezyum. C vitamini, folik asit gibi mineral ve vitaminler yönünden oldukça zengin olan bir süper gıdadır. Kırmızı pancar kökü, bağışıklık sistemini güçlendiren ve yeni kan hücreleri üretilmesini destekleyen maddeler bakımından oldukça zengindir. Bileşenlerindeki YÜKSEK DEMİR sayesinde, hamilelikte görülen ANEMİ önlenebilir. Kırmızı pancar kökü, kandaki glikoz seviyesini stabilize etmektedir. Kırmızı pancarın çok değerli bileşenleri, dolaşım sistemini uyararak çok yüksek miktarda enerji sağlar. Kırmızı pancar tüketimi, vücuttan toksik maddeleri atarken aynı zamanda, iyi bir ödem boşaltıcıdır. KARACİĞER FONKSİYONLARINI destekleyen ve kanserden koruyan gıdaların başında gelmektedir. Amerika’da bulunan Wake Forest Üniversitesi araştırmacıları, kırmızı pancar kökü tüketen yaşlılarda DEMANS (bunama) ilerlemesinin yavaşladığını tesbit etmişlerdir. Kırmızı pancar kökünün, BEYNE giden oksijen miktarında artış sağladığı, bu çalışmada ispatlanmıştır.” 2

Bitkilerle tedavi (Fitoterapi) ilminde, müracaat ettiğimiz ilk üstâd olan Davûd el ANTAKÎ, kırmızı pancarın hastalıkların tedavisindeki etkilerini belirtirken “Özellikle idrar olmak üzere, vücudu bütün zararlı atıkları arındırır. Organizmada tıkanan kanalları açar. Karında biriken assit durumunda (özellikle Sirozda), sarılık hastalığında, kum ve küçük taşların atılmasında ve sırt ağrılarında fayda sağlar. GÖZÜN GÖRME kabiliyetini güçlendirmede, çok faydaları bulunmaktadır. Ayrıca öksürükleri dindirir. Tohumları daha güçlü ve etkilidir. Kırmızı pancar, pişirildikten sonra ezilerek vücuttaki şişliklere konursa, şiş ve ödemleri indirir. Suyu sürüldüğünde, derideki çilleri siler, temizler. Tohumlarından elde edilen yağ, bağırsak gazlarını engelleyerek, rahatlatır. Kırmızı pancar SEKENCEBİN ile (bir fincan sirke, bir çay kaşığı organik süzme bal karışımı F. E.) tüketmek, sindirimi kolaylaştırarak, faydasını arttıracaktır.” 3 demektedir.

Kırmızı pancar nimetinin bitmeyen faydalarını saymaya devam edersek, umulur ki, az tüketilen bu gıdanın, arayanı soranı artacak ve gıda tahribatının yaygınlaştığı zamanımızda DOST BİR GIDANIN, beslenmede yer alması ile sağlığa daha fazla destek sağlanmış olacaktır. “Kırmızı pancar suyu, en güçlü kan düzelticilerden biridir. Günde 400 gram havuç suyu pancar suyu karışımı içmek, ALYUVARLARIN SAYISINI kısa zamanda yükseltir. Damarlarda toplanan mineral kalsiyumu en iyi eritebilen de, yine pancar suyudur. Mürrisafi, zerdeçal veya tarçınla pişirilen kırmızı pancar, KARACİĞER ve dalaktaki tıkanıklıkları açar. Böbrek ve safra kesesini temizler. Kırmızı pancar suyu içmek, rahimdeki fibromları ve miyomları ve göz perdelerini eritir, kan şekerini ve TANSİYONU düşürür. PROSTAT, verem ve sinir hastalıklarında faydalıdır. Kafa derisine sürmekle, kepeği giderir. Maydanoz ve kereviz yaprağıyla beraber kullanmak, kırmızı pancarın faydasını arttırır.” 4

Kırmızı pancar nimetinin bağışıklık sistemini güçlendirerek, saydığımız ve sayamadığımız hastalıklardan koruyabilmesi için yemeklerde, içecek olarak ve kurutularak toz haline getirilmesiyle her mevsimde tüketilmesi, organizmayı toksinlerden arındıracağından, huzurlu fizyolojik faaliyete vesile olacaktır. Suyu içildiğinde, içine bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı karıştırılması da unutulmamalıdır. Herkesin kendine sorması gereken bir soru ile bitiriyoruz. Acaba, bu değerli hediyelerin sahibini tanımayan insan, nankörlük etmiş olmuyor mu?

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA, İyileştiren Bitkiler, s. 239 Hayykitap 2015.

2) Ayhan ERCAN, Doğal Süper Gıdalar, s. 183 Hayykitap 2017.

3) Davûd el ANTAKÎ, Tezkire’t Ûlûl Elbâb, c. 1 s. 492 Dar el Kûtûb el İlmiyye 1998.

4) Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s. 96 Sade Hayat Yayınları 2015.