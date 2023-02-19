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19 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Yirminci Deva

Feyzullah ERGÜN
19 Şubat 2023, Pazar
“Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir kısmı vehmîdir. Hakikî kısmı ise, Şafî-i Hakîm-i Zülcelâl, küre-i arz olan eczahane-i kübrasında, her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir.”

Tıb ilminin esas konusu olan hastalıkları, beden-ruh bakış açısıyla sınıflandıran Bediüzzaman Hazretleri, fizyolojik hastalıklar ve psikolojik hastalıklar ana başlığıyla nazara vermektedir. Hakiki olarak nitelendirilen fizyolojik hastalıklar için Şafî-i Hakîm-Zülcelâl, yeryüzünü geniş bir eczahane misali yüz binden fazla bitki ve çeşitli gıda maddeleri ile donatarak, tedavi ve şifa hazinelerini mütekabiliyet sırrıyla, her derde bir devayı, sonsuz ilim, hikmet, kudret ve cömertliğiyle muntazam bir şekilde hazırlayarak, ikram etmiştir. İhtiyarlık ve ölüm dışında, dermansız bir hastalık yaratılmamıştır. Diğer canlılardan farklı olarak, beyin ve zihin fonksiyonlarını geliştirmesi hikmetiyle, tıb ilminin hastalıkları, teşhis ve tedavi etmesini, insanın dikkatli ve sabırlı araştırmalarına bırakılmıştır. Bundan tıb ilmiyle bağlantılı çeşitli sanat dallarının gelişmesine de, kapılar açılmıştır. Tedavi konusunda unutulmaması gereken temel prensip, hastalığın tedavisi için ilaç kullanılması uygun ve şifa için şart olduğu bilinci yanında, hekime ve ilaca etkili gücün verilmesi, perde arkasında Cenab-ı Hakk’a (cc) ait olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Dermanı O verdiği gibi, şifayı da O veriyor.

Sağlıklı beslenme ve yaşam kurallarına uyulmaması durumunda, organizmanın fizyolojik fonksiyonları, düzenli işleyen fıtrî programının aksamasına neden olacaktır. Böyle durumlarda, hastalık denilen haller yaşanmaktadır. Sağlığın değeri bilinmeden, organizmanın pozitif enerjilerinin israf edilmesi yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu durumlarda, konuya hakim uzman hekimlerin, şefkatli destek ve tavsiyelerine ihtiyaç duyulacaktır. 

Organizmanın fonksiyonel yetersizlikleri dışında, insanların etkilendiği psikolojik denge bozuklukları, yaşam kalite ve konforunu son derece olumsuz etkilemektedir. Hiçbir temele dayanmayan evham ve vesveseler sonucunda, hayalî hastalıklarla düşünce ve davranışlarını kontrol edemeyen insanlar, kendilerini devamlı hasta kabul ederek HASTALIK HASTASI durumuna düşürürler. Zamanımızda gittikçe artan sayılardaki PANİK ATAK ve depresyonlar, insanların huzurunu alt-üst etmiştir. 

Bediüzzaman Hazretlerinin, hekimlere deontolojik kuralları hatırlatması, hekim-hasta yakınlaşması yönünden önemlidir. İnsanın varlık değerini, en iyi bilen hekimlerin nazarında: “Hayatın özü sevgidir. Yaratılan varlıkların içerisinde, zevk, ahenk ve armoninin, kısaca bütün güzelliklerin zirveye çıktığı yegâne SANAT ŞAHİKASI, İNSANDIR.

Hekim, yaratılanı Yaradan’dan ötürü, en yüce değer sayan bir görüş ve düşüncenin somut bir örneğidir. Bir hekimin konu ve malzeme aramasına gerek yoktur. Çünkü hekimin işleyeceği tema, Allah’ın en güzel şekilde yarattığı sanat harikası, (…) ruh ve beyinlerinde kasırgaların koptuğu, her bir özelliğinin keşfedilmeyi beklediği İNSAN DENEN BİLİNMEZ. İnsanların dertlerine erişebilmek, bu nedenle de, İlâhî bir haslettir. Bu nedenle Hipokrat: “SEDARE DOLOREM OPUS DİVİNUM ARTEM” (Ağrıyı dindirmek, İlâhî bir sanattır.) demiştir. (1)

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot:

1- Prof. Dr. İsmail Hakkı AYDIN, Rabbim beni doktorlardan koru! s.347, Hayykitap 2013

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