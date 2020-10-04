Koronavirüse farklı bakış - 6: Vücudun direncini arttıran besinler

İnsan organizmasının başta koronavirüs olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından korunması amacıyla, faydalanabileceğimiz sayısız Rabbanî hediyelerden temin edilmeleri kolay olan birkaç tanesini daha tanıtmaya çalışacağız.

Koronavirüse farklı bakış - 6

SUMAK: İnsanın hastalıklarla olan imtihanında, rahmetin hazinelerinden kuvvetli bir deva olarak gönderilen ve özellikle son zamanlarda adından çok söz edilen sumak, bağışıklık sistemini güçlendiren, şifa kaynağı bir bitkidir. “Sumağın insan sağlığına olan faydaları sırasıyla, kuvvetli bir antioksidan olduğundan, serbest radikalleri süpürücü etki gösterir. Antimikrobiyal bir baharattır. Viyana Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada sumağın, akyuvar ve lenfositleri koruyarak, bağışıklık sistemimizi güçlendiren yüksek seviyede antioksidan ihtiva ettiği belirlenmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü’nde Prof. Dr. Ferda Candan ve ekibi tarafından 2004 yılında yürütülen iki çalışmada; sumak özütünün, hücre kültürlerinde serbest oksijen radikallerini etkisiz hale getirerek, güçlü antioksidan etki gösterdiği ortaya konuldu. Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere, bütün baharatlar gibi sumağı da sofranızdan eksik etmeyin, hem yemekleriniz lezzetli hem de sağlığınız korunsun. En önemli şartı, taze olmalı, çekilmiş toz olmamalı ve kapalı cam şişelerde muhafaza edilmelidir. Rengi solmuş, bayatlamış, açık havada uzun süre bekletilmiş sumağın faydası kalmamıştır.” 1

MAYDANOZ: “Sağlık için birbirinden değerli 24 kadar kimyevî bileşik, vitamin ve mineral ihtiva etmektedir. Nezle ve grip enfeksiyonlarının kolayca iyileşmesini sağlar. Antioksidan etkisi, vücutta biriken metabolizma atıklarını ve toksik maddeleri zararsız hale getirip, dışarı atar.” 2

NANE: “Taze nanenin çok güçlü, temizletici faaliyeti bulunmuş, besinlerdeki antimikrobiyal katkı maddelerine karşı alternatif sağlayabilir. Antimikrobiyal etkisiyle soğuk algınlığı, bronşit ve gribal enfeksiyonlara karşı vücuda destek sağlar. Bu İlâhî nimetten yeterince faydalanmalıyız.” 3 Bağışıklık sistemini güçlendiren harika bir karışım uygulamasını maharetli hekim Davud el Antakî’den naklediyoruz.

Yapımı kolay olan bu karışım şu şekilde hazırlanır:

“Yarım portakal ile yarım limon sıkılarak karıştırılır. İçine bir adet yumurta sarısı ile bir yemek kaşığı hakikî bal konarak, iyice karıştırılır. Bu güzel karışım, birçok hastalıktan korunmada, çok faydalı destekler verir. Bu karışım akşam yemeğinden yarım saat önce alınmalıdır.” 4

Sağlıklı hayat şartları için unutulmaması gereken, insan nesline fıtratın en mükemmel haliyle emanet ettiği, ilâhî ekolojik sistemin dengeli durumu, adalet ve istikametten yapılan sapmalarla bozgunculuklar sonucunda, kırsal alanlardaki insanların şehirlere göç etmeleri sonucunda, şehirlerin kaldıramayacağı yoğunluklarda mega şehirler oluşturulması, çeşitli hayat ihtiyaçlarının karşılanmasındaki zorluklar kadar, enfeksiyon hastalıklarının kontrol edilebilmesi de, çözümü zor bir problem haline gelmektedir. Ayrıca dünyamızın akciğerleri olan ormanların sorumsuzca ve acımasızca yakılarak yok edilmeleri, insanların olduğu kadar diğer canlıların da hayat alanlarını daraltarak yok edilmelerine sebep olmaktadır. “İnsanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden, yerde ve denizde FESAD ortaya çıktı.” (Rûm Sûresi: 41)

Bu fesad sonucunda, tahribata uğrayan ekolojik sistem ve toprağın florası “İnsanlığa kuraklık, bunalım, salgın hastalıklar, depremler, çeşitli yangın ve seller gibi karada ve denizde birçok belâ ve musîbet ortaya çıktı. Halbuki aslî fıtrat itibariyle ortaya çıkacak olan şey, dengeli bir adalet ve istikametten başkası değildir. Meydana gelen bu tür sapma ve musîbetler, ilâhî dengeye zıt olan uygulama ve bozgunculuktan kaynaklanmaktadır.” 5

Konumuza son vermeden önce, koronavirüsle yapılacak mücadelede hijyen kuralları ön sırada yer aldığından ve bunların da su ile gerçekleştirileceği bilindiğinden, su kaynaklarının israf edilmemesi ön şartıyla, bütün Belediyelerin su ve ulaşım hizmetlerinde, sorumluluk alarak, fedakârlıkla ücretlerini % 50 indirmeleri, bu mücadelede insanlarımıza güç ve moral desteği sağlayacaktır.

İnsan sağlığını güçlendiren nimetleri saymaya kalktığımızda âciz kalacağımızın bilinci içinde, sonsuz rahmet hazinelerinin sahibi olan Rahman, Rahim, Kerim, Hafiz olan Allah-u Zülcelâl-i Vel ikram Hazretlerine (cc) kâinatın zerreleri adedince hamd-u senâlarla sığınmamız, beden ve ruh sağlığımıza bir kuvvet ve kurtuluş kaynağı olacaktır. Her şeyin kontrolü ilim ve kudretinde bulunduğundan, kalbimiz emin olarak, sonsuz merhamet sığınağına teslim olmak, bütün yönleriyle varlığımızın garantisi olacaktır. YÂ RABB kaldıramayacağımız yükü bize yükleme.

Bize merhamet et. Hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa ihsan eyle. AMİN.

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnotlar:

1) https://www.yeniasya.com.tr/feyzullah-ergun/sumak_398710

2) https://www.yeniasya.com.tr/feyzullah-ergun/maydanoz_409644

3) https://www.yeniasya.com.tr/feyzullah-ergun/rahmetin-semerelerinden-nane-1_396302

4) https://www.yeniasya.com.tr/feyzullah-ergun/davud-el-antaki-den-receteler-1_455314

5) Abdülkadir GEYLÂNÎ, Geylânî Tefsiri, c. 4 s. 284 Ceylani İlim Araştırma ve Yayın Merkezi 2012.