Vozinha... Bu ismi belki de birçoğumuz dünya kupasından tanıyoruz ama tanımayanlar için kısaca bahsedeyim.

Vozinha 40 yaşına kadar dünyadaki sıradan futbol takımlarında oynadı. 40 yaşında ülkesi Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası’na katıldı. İlk maç İspanya ile oynandı ve maç öncesinde herkes kupanın favorisi olan İspanya’nın farklı kazanacağı düşüncesindeydi. Ama 40 yaşındaki Vozinha maça yedi kurtarışla damga vurdu. Maç sonunda gözyaşları içinde annesinin vize parasını denkleştiremediği için bu maça gelemediğini söyledi.

Bu olaylardan sonra Vozinha Dünya Kupası gündemine oturdu. takipçi sayısı bir anda 50.000’den 27 milyona kadar çıktı. Casillas, Navas, Buffon gibi isimleri geride bırakarak dünyanın en çok takipçiye ulaşan kalecisi oldu. Peki, bugün size neden bu adamı tanıtıyorum. Çünkü o, 40 yaşına kadar çok sıradan bir hayat sürdü ve emekli olacağı yıllarda bir anda hayatı değişti. İşte Allah’ın kime, neyi, ne zaman nasip edeceği belli olmuyor.

Aynı sınava ikinci kez belki üçüncü kez girip başarılı olamayan, üniversiteyi bitirmesine rağmen daha iş bulamayan, “ben ne zaman evlenip ev kuracağım” diyen kardeşlerim sakın ümitsizliğe düşüp isyan etmeyelim. Bizi yaratan Allah’ın (cc) elbette bir bildiği vardır. Yaşları daha 15, 20, 30 olan genç kardeşlerim, daha hayatınızın yarısını bile yaşamamışken nasıl ümitsiz olabilirsiniz?

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un şu dizeleriyle yazımı bitirmek istiyorum.

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak

Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!

Herkes gibi dünyâda henüz hakk-ı hayâtın

Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın?

Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.

Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!

Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;

Me’yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar

Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez...

En korkulu câni gibi ye’sin yüzü gülmez!

Mâdâm ki alçaklığı bir, ye’s ile sirkin;

Mâdâm ki ondan daha mel’un daha çirkin

Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- iman,

Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-u Hudâ’dan,

Hüsrâna rıza verme... Çalış... Azmi bırakma;

Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!