Maddî imkânların zirveye ulaştığı, bilgiye ve dünyanın her köşesine bir tıkla erişebildiğin müstesna bir çağda yaşıyoruz.

Ancak dış dünyadaki bu maddî konfor ve teknolojik sürat, insanın iç dünyasındaki huzursuzluğu ve tatminsizliği kendiliğinden gidermeye yetmiyor. Türkiye’de ve dünyada manevî bir boşluğun tezahürü olarak ortaya çıkan huzursuzluklar ve taşkınlıklar açıkça gösteriyor ki; modern binalar, akıllı tahtalar ve teknolojik araçlar gençliğe hakikî bir sükûnet sunamıyor. Bedenin ve zihnin rahatlığı, kalbin ve ruhun doymadığı bir denklemde daima eksik kalıyor.

Peki, imkânların bu kadar bol olduğu bir devrede gençliğin kalbini sükûna erdirecek, eğitim yuvalarımızı huzur çeşmesine dönüştürecek asıl çözüm nedir?

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur külliyatında toplumun farklı kesimlerine hitap ederken mükemmel bir manevî ve psikolojik ölçü sunar. İhtiyarlara, hastalara ve musibetzedelere şefkatle yaklaşarak devamlı ümit ve umut aşılar. Çünkü onların ruhu yumuşamış, kalpleri teselliye, şefkate ve marziyat-ı İlâhiyeye müheyya hale gelmiştir.

Fakat konu gençliğe geldiğinde, özellikle Dokuzuncu Şua’nın Mukaddemesi’nde meseleye bambaşka bir hakikat penceresinden yaklaşır. Gençlik; hislerin galebe çaldığı, akıldan ziyade hissiyatın, heyecanın ve anlık arzuların yönlendirdiği bir çağdır. Sadece ümit ve şevk dili, gençliğin içindeki galeyan eden potansiyel enerjiyi doğru kanala sevk etmeye bazen kafi gelmez. Gençlik, yaratılışı gereği sonsuzluk arzusu taşır ve bu duygu geçici heveslerle tatmin edilemez. Üstad’ın dikkat çektiği gibi, gençlerin ruhuna ebedî bir sorumluluk bilinci, ahiret hayatının varlığı ve imanın azameti nakşedilmediğinde; o güçlü potansiyel kendi içine çöker ve yapıcı olmak yerine tahripkâr bir hal alabilir. Akıbeti düşünmek, ebedî bir mesuliyet duygusu taşımak ve imanın nuruyla aydınlanmak, gençliğin taşkın enerjisini ihya edici bir kuvvete dönüştürür.

İşte eğitim kurumlarımızda ve cemiyetimizde arzuladığımız huzur ortamının anahtarı buradadır: Aklı fen ilimleriyle medeni kılarken, kalbi din ilimleriyle ve iman hakikatleriyle nurlandırmak. Vicdanın ziyası olan din ilimleri ile aklın nuru olan felsefe ve fen ilimleri birleştiğinde hakikat ortaya çıkar. Kalbinde ebedî bir sorumluluk bilinci ve ahiret inancı taşıyan bir genç, çevresine zarar vermek şöyle dursun, yaratılanı Yaratan’dan ötürü seven ve dünyayı güzelleştiren bir rahmet vesilesi olur. Kendi öz değerleriyle barışık, ebedî bir hayatın yolcusu olduğunu bilen insan; adalet, şefkat ve hürmet ikliminde neşvünema bulur.

Ayrıca bu huzur ortamının kalıcı kılınmasında en önemli adımlardan biri de şefkat ve nezaket dilinin yeniden hakim kılınmasıdır. Gençlerimizin potansiyelini yıkıcı kulvarlardan çekip sanata, ilme, hayırlı hizmetlere ve sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmek, onlara güvenmek ve dinlemek çözümü kolaylaştıracaktır. Bir genci yargılamak yerine onu anlamak, akran rehberliği ve samimi dostluklarla yalnızlık hissinden kurtarmak, çaresizlik duvarlarını yıkacaktır.

Bu kutlu dönüşüm elbette tek bir ferdin çabasıyla değil, birbirine samimiyetle omuz veren bir şahs-ı manevî ile mümkündür. Gençlisiyle yaşlısıyla, avamıyla havassıyla, bir bardak çay paylaşanından en derin meseleleri mütalaa edenine kadar aynı samimiyet ve şuurla kenetlenmiş bir cemaat ortamı; gençliğimize sığınacak en güvenli limanı sunar.

Rabbimizden niyazımız, bizi bu ihlâs ve samimiyet şuurundan ayırmaması; eğitim yuvalarımızı kalpleri imanla, akılları marifetle aydınlanmış huzur fidanlıklarına dönüştürmesidir.