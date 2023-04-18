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18 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Kuveyt'te farklı mimarilerin kesiştiği Mescid-i Kebir Camii - Endülüs ve Doğu mimarisinden izler taşıyor

18 Nisan 2023, Salı 15:38
Körfez bölgesinin en büyük üçüncü camisi olan Kuveyt’teki Mescid-i Kebir, ibadet ve ilmi tedrisatın yanı sıra turistik açıdan da ülkenin önemli eserleri arasında bulunuyor.

Başkent Kuveyt’in kuzeydoğusuna inşa edilen cami, Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin ardından Körfez’in üçüncü büyük camisi olarak biliniyor. 1979 yılında inşasına başlanan caminin inşaatı, 1987 yılında tamamlandı. Açıldıktan sonra cemaatin uğrak noktası olan camide, 60 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Ulu Camii’nin, merkezi büyük kubbesi, sivri kemerleri ve rüzgarlı açık hava geçitlerini oluşturan sütun kemerleri gibi mimarî öğeleri İran’ın yapısal tasarımından büyük ölçüde ödünç alınmış. El oyması alçı taşı işçiliği, geometrik Endülüs tarzı desenli çini işçiliği ve dekoratif hat yazıları ise caminin dokusuna zenginlik katıyor.

Büyük emek harcandı

43 metre yüksekliğinde ve 26 metre çapındaki caminin kubbesi Allah’ın 99 ismi olan Esmaül-hüsna ile süslenmiştir. Kubbenin etrafındaki geometrik desenlere yazılmış hat yazıları, Ortadoğu’nun en önemli hattatlarından biri olan Hamid Haddad tarafından yazılıp tasarlanmış.

Caminin Müdürü Ali Şeddad, Kadir gecesi gibi önemli vakitlerde ibadet edenlerin sayısının iki katına çıkarak, 150 bine ulaştığını belirtiyor. Caminin mimarî özelliklerine değinen Şeddad, “Endülüs ve Doğu mimarisinin karışımı bir tarzda yapılan cami, büyük mimar Muhammed Mekkiye tarafından tasarlandı. Duvarlardaki süslemelere ve çizimlere büyük emek harcandı.” dedi. Caminin 24 bin metrekarelik imarlı alanı bulunduğunu bilgisini veren Şeddad, toplam alanının ise yaklaşık 45 bin metrekare olduğunu ifade etti. Şeddad, caminin avlusunda çeşmelerin, palmiye ağaçlarının ve çeşitli bitkilerin yer aldığını ifade ediyor.

Geniş bir kütüphanesi var

Mimarî açıdan değerinin ve Müslümanlar için önemli bir ibadet mekanının olmasının yanı sıra cami, çok sayıda İslâmî eserin bulunduğu geniş bir kütüphaneyi de barındırıyor. Araştırmacılar caminin geniş kütüphanesinde bulunan eserlerden yararlanırken, seminer ve konferans salonları da birçok eğitime ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayında resmî devlet televizyonunun yatsı namazı ve teravih namazını yayınladığı camide, on binlerce kişiye Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunuluyor.

İslâm mimarisinin önemli bir örneğini görme imkânı bulan ziyaretçiler, camideki hat sanatı eserleri inceleyebiliyor. Kuveyt yönetimi, çok sayıda rehber istihdam ederek ziyaretçilere caminin tanıtımını yaparken, caminin 500 araçlık otoparkı da gelenlere kolaylık sağlıyor.

AA

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