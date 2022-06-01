Öğrencileri Hattat Hamid’i anlattı

Vefatının 40. yılında öğrencileri hat sanatının ustalarından Hamid Aytaç’ı anlattı.

Ölmez eserlerin sanatkârı: Hattat Hamid

Büyük İslâm Hattatı Hamid Aytaç...

Harflerin bestekârı kendisini anlatıyor

Hattat Hamid Aytaç’ı rahmetle anıyoruz

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Hat sanatının ustalarından Hamid Aytaç, “Vefatının 40. Yılında Öğrencilerinin Dilinden Hattat Hamid Aytaç” başlıklı panel ile anıldı.

Üsküdar Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) ev sahipliğinde üniversitenin Kandilli Yerleşkesi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kılıç yaptı.

Aytaç’ın geride yüzlerce eser bıraktığını, yurt içinde ve dışında yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini belirten Kılıç, “Sanatçı olmak, bir bilim insanı olmak ya da kendisini ülkesine adayıp başarılı bir yönetici olmak herkesin işi değil. Üstat Hamid Aytaç’ın hayatının her safhası büyük mücadelelerle, acılarla ve emeklerle dolu” dedi.

Çok yönlü bir sanatkârdı

Hattat İsmail Yazıcı, fotoğraflar ve usta hattatın eserlerinden görseller eşliğinde gerçekleştirdiği sunumda Aytaç’ın hayatını ve kendisiyle hatıralarını anlattı.

Yazıcı, “Harf inkılabı olunca, söylenenlere göre 1928 yılında 300’e yakın dükkan bir gecede kapanıyor. Yani artık onlar iş yapamaz hale geliyor. Hattat Hamid, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya’ya gönderilmiş, orada bir yıl kadar çalışmış, Almanya’daki matbaaları görmüş ve onları memleketine getirmiş, yazı değişince bu sefer matbaa sahasına yönelmiş” diye konuştu. Hattat Savaş Çevik, Aytaç’ın çok yönlü bir sanatkâ r olduğunu belirterek, “Hamid Aytaç sadece hattat değil ressam, grafik tasarımcı, matbaacı, fotoğraftan da anlayan komple yetenekli bir sanatçıydı” ifadesini kullandı. Hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, usta hattatın öğrencileri olarak, FSMVÜ’nün bir kadirşinaslık örneği göstererek Hamid Bey’in vefatının 40. yılında anma toplantısı düzenlemesinden son derece mutluluk duyduklarını söyledi.