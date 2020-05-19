Hattat Hamid Aytaç’ı rahmetle anıyoruz

Hamid Aytaç, 1891 Diyarbakır doğumlu dünyaca ünlü hattatımızdır.

Büyük İslâm Hattatı Hamid Aytaç...

Harflerin bestekârı kendisini anlatıyor

Asıl adı Şeyh Musa Azmi’dir. Yurtdışında ‘Hamid Al Amidi’ olarak da tanınır. Başta Mısır ve Irak olmak üzere dünyanın birçok yerinde yazıları vardır. İstanbul’da da yapılan birçok yeni camide yazıları bulunmaktadır.

Köprü Dergisinin Nisan 1982 sayısında yayınlanan bir röportajında yazdığı Kur’ân-ı Kerîm’lerin hususiyetleri hakkında şöyle demişti: “Kur’ân-ı Kerîm’leri yazmaya 1960’lı yıllarda başladım. Tamamlanması birkaç seneyi buldu. Yazdığım Kur’ân’lar benim yazımı daha da güzelleştirdi.” 18 Mayıs 1982’de vefat eden Hamid Aytaç, vasiyeti üzere Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.

İstanbul – Yeni Asya